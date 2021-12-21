Кузин сообщил, сколько вакцин привезут в Украину в следующем году

Вакцины обеспечивают 70% населения. Фото: Pexels

В 2022 году в Украину поступит около 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина имеет договоренности на поставку в следующем году почти 42 млн доз вакцины против Covid-19. Речь идет о 25 млн доз вакцины Pfizer, 6,5 млн доз CoronaVac и 10 млн доз по глобальному механизму COVAX", - сказал он на брифинге во вторник.

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Кузин говорит, что в Украину гарантировано поступление вакцин. Они обеспечат прививку 70% населения двумя дозами.

У вакцинированных людей, все же заболевших коронавирусом, формируется супериммунитет. Об этом говорится в исследовании ученых кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии и отделения инфекционных болезней Орегонского университета здравоохранения и науки.