Кузин рассказал, когда Украина получит таблетки от Covid-19

По предварительным данным, лекарство уменьшает риск госпитализации на 50%. Фото: Pixabay

Украина получит таблетки от коронавируса. Это может произойти уже в первом квартале 2022 года.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Он рассказал детали о препарате.

По словам Кузина, лекарство молнупиравир будет назначать врач, в соответствии с протоколом.

"Соглашение заключили. Мы ожидаем появления таких лекарств в течение первого квартала 2022 года, если все будет нормально с поставкой", – подчеркнул Кузин.

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Над созданием таблеток работала американская фармацевтическая компания Merck. В ноябре 2021 года Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало этот препарат для лечения взрослых пациентов с Covid-19.

Особенность таблеток в том, что их надо принимать сразу, как только появились симптомы. По предварительным данным, лекарства уменьшают риск госпитализации на 50%.

В ближайшее время может быть принято решение о разрешении получения бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех желающих в Украине.