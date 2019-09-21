Кто чаще страдает от диабета

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Просмотров: 2286
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 6651
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 1854
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 369
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2889
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
1 Просмотров: 3249
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1386
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 369
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1260
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3204
Фото
Все фото
5
4
24
4
5
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
&quot;Плохая карма&quot; превратила 10-летнюю девочку в бабушку
"Плохая карма" превратила 10-летнюю девочку в бабушку
Назвали самые горячие позы для возвращения страсти
Назвали самые горячие позы для возвращения страсти
Видео
Все видео
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 99
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5040
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5229
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1719
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31338
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
21 сентября 2019
Просмотров: 207
Ніхто й не думав
Марш уболівальників збірної України у Вільнюсі розпочався від Ратуші за півтори години до матчу проти Литви. На площі перед будівлею збираються ...
воскресенье, 22 сентября 2019 03:28

Кто чаще страдает от диабета

  Комментировать
Кто чаще страдает от диабета
Диабет в молодом возрасте развивается особенно агрессивно и требует дополнительных ликив.Фото: dniprograd.org

Молодые люди чаще болеют сахарным диабетом из-за ожирения.

В молодых диабетиков отмечаются повышенные показатели артериального давления и "плохого" холестерина, что также увеличивает риск инфарктов и инсультов, пишет "Країна здоров'я".

Такую ​​статистику вывели эксперты из Университета Лейчестера совместно с коллегами из Мельбурнского университета в Австралии. Они собрали истории болезни более 300 тисяч британских пациентов. В возрасте от 18 до 40 относилось 12,5% всех новых диагнозов диабет второго типа в 2017 году. В 2000 году это количество составляло 9,5%, то есть оно возросло на треть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Астма и диабет: что может случиться с организмом из-за недосыпания

Диабет в молодом возрасте развивается особенно агрессивно и требует дополнительных лекарств. Например, молодым жертвам диабета второго типа нужно принимать статины для снижения уровня холестерина.

Сидение на диване в течение длительного времени повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа, некоторых видов рака и преждевременной смерти. В то же время есть и негативные последствия для психического здоровья

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кто чаще страдает от диабета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Занимайтесь любовью, а не войной&quot;: спорный фотопроект Стивена Мейзеля
"Занимайтесь любовью, а не войной": спорный фотопроект Стивена Мейзеля
19
 Просмотров: 78619
Кто вы такая? – &quot;слуга&quot; Тищенко снова отличился
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
 5 Просмотров: 21637
Гороскоп на выходные: каким знакам лучше остаться дома
Гороскоп на выходные: каким знакам лучше остаться дома
 Просмотров: 11691
Вместо пса - медведь: показали любимцев, которые поражают габаритами
Вместо пса - медведь: показали любимцев, которые поражают габаритами
20
 Просмотров: 10728
Ужасное ДТП на Одесщине: 9 человек погибли. Жуткие фото
Ужасное ДТП на Одесщине: 9 человек погибли. Жуткие фото
 Просмотров: 10242
Здоровье
В каких случаях запрещено красить волосы
В каких случаях запрещено красить волосы Просмотров: 3474
Можно ли увеличить ягодицы в домашних условиях
Можно ли увеличить ягодицы в домашних условиях Просмотров: 54
Украинская студентка рассказала, как живет с сердцем белоруса
Украинская студентка рассказала, как живет с сердцем белоруса Просмотров: 972
Дело Супрун: Рада обновила закон о закупках
Дело Супрун: Рада обновила закон о закупках Просмотров: 1674
Минздрав начинает массовую проверку Национального института рака
Минздрав начинает массовую проверку Национального института рака Просмотров: 243
Больше всего комментируют
6
Вакарчук – Зеленскому: Сдаете национальные интересы?
5
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
5
Богдан предлагает разделить Нацгвардию
2
Доллар продолжает дешеветь
2
Хамы, быдло, жлобы: топ разочарований крымского лета
Голосов: 368
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua