Кто чаще страдает от диабета

Диабет в молодом возрасте развивается особенно агрессивно и требует дополнительных ликив.Фото: dniprograd.org

Молодые люди чаще болеют сахарным диабетом из-за ожирения.

В молодых диабетиков отмечаются повышенные показатели артериального давления и "плохого" холестерина, что также увеличивает риск инфарктов и инсультов, пишет "Країна здоров'я".

Такую ​​статистику вывели эксперты из Университета Лейчестера совместно с коллегами из Мельбурнского университета в Австралии. Они собрали истории болезни более 300 тисяч британских пациентов. В возрасте от 18 до 40 относилось 12,5% всех новых диагнозов диабет второго типа в 2017 году. В 2000 году это количество составляло 9,5%, то есть оно возросло на треть.

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Диабет в молодом возрасте развивается особенно агрессивно и требует дополнительных лекарств. Например, молодым жертвам диабета второго типа нужно принимать статины для снижения уровня холестерина.

Сидение на диване в течение длительного времени повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа, некоторых видов рака и преждевременной смерти. В то же время есть и негативные последствия для психического здоровья