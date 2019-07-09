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Как диабет и депрессия связаны с просмотром телевизора: объяснение от Супрун

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Как диабет и депрессия связаны с просмотром телевизора: объяснение от Супрун
Ульяна Супрун советует меньше смотреть телевидение. Фото: из открытых источников

Война продолжается не только за территории, но и за умы граждан. Стоит следить за информационной гигиеной и меньше смотреть телевидение. Это крайне вредно для здоровья.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Facebook.

"Сидение на диване в течение длительного времени повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, некоторых видов рака и преждевременной смерти. В то же время есть и негативные последствия для психического здоровья", - говорит Супрун.

В одном из исследований выявлено, что люди, которые смотрят телевизор более 3 часов в день, имели в два раза выше риски преждевременной смерти по сравнению с теми, кто смотрел меньше 1 часа.

Есть исследования, которые показывают, что каждый час просмотра телевизора после 25 лет, уменьшает продолжительность жизни почти на 22 минуты.

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Вместе с низким уровнем физической активности привычка смотреть телевизор влияет и на когнитивные навыки в будущем - замедление скорости обработки информации и запоминания. Сочетание малоподвижности и просмотра телевизора около трех часов в день - одна из самых разрушительных комбинаций для работы мозга.

Из-за чрезмерного просмотра телевизора могут возникать проблемы с засыпанием и нехваткой глубокого сна.

Страдает и психическое здоровье:

▪ Просмотр телевидения в меру влияет на наше настроение. Особенно это касается новостей. Плохие новости негативно влияют на настроение и способствуют восстановлению негативных эмоций. Такое изменение настроения усиливает личные заботы, даже если они не имеют прямого отношения к новостям, которые транслируются.

▪ Доказано, что люди, которые чувствуют себя несчастными, больше смотрят телевидение. Зато те, что чувствуют себя счастливее читают газеты, книги и общаются.

▪ Чрезмерный просмотр телевидения может усиливать симптомы депрессии.

Как сделать просмотр телевизора более безопасным для здоровья:

▪ Регулярно вставайте и двигайтесь. Поставьте подальше от себя пульт дистанционного управления, чтобы возникала потребность чаще подниматься и не сидеть на одном месте. Или же во время просмотра делайте какую-то домашнюю дело, что не требует сидения, например, глажка вещей.

▪ Не делайте просмотр телевизора оправданием, чтобы поесть нездоровую пищу. Выбирайте более полезные снеки или вообще избегайте любой пищи перед телевизором.

▪ Заботьтесь о своей информационной гигиене. Будьте открытыми к другим взглядам, анализируйте информацию, сопоставляйте факты и мните критично.

В Винницком областном краеведческом музее открылась выставка "Жизнь без смартфона". Она посвящена Международному дню музеев

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