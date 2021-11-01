Ковидные отделения наиболее заполнены в Донецкой области

В Донецкой области занято уже 90% ководных кроватей. Фото: Pexels

В Донецкой области наиболее заполнены ковидные отделения.

По состоянию на 1 ноября в Донецкой области занято уже 90% ковидных коек, сообщает Коронавирус_инфо.

"В настоящее время в Донецкой области 88,9% пациентов среди госпитализированных с Covid-19 находятся на кислородной поддержке", - говорится в сообщении.

В области 3504 человека госпитализировали с Covid-19. На втором месте Запорожская область – 81,4% заполнения, третья Одесская область – 79,8%.

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Самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Кировоградской обл. – 42,3%, 338 человек.

В ноябре в приложении "Дія" должны появиться ПЦР-тесты и сертификаты о выздоровлении от коронавируса. Если у человека нет прививки и он хочет создать Covid-сертификат на основе ПЦР-теста – нужно зайти на сайт лаборатории или в соответствующий раздел в "Дії" и проверить, загружает ли лаборатория результаты тестирования в систему.