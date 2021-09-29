Которых витаминов на самом деле не хватает организму осенью

Дважды в неделю следует делать рыбные дни. Фото: news.obozrevatel.com

В начале октября следует принимать добавки с цинком и витамином С для укрепления организма во время похолодания. С возрастом организм меньше производит цинка, поэтому люди чаще болеют. Микроэлемент имеет больше поступать с пищей.

Об этом рассказывает Gazeta.ua Юлия Поворознюк, терапевт из Киева.

"Цинка много в красном мясе, устрицах, орехах и ростках пшеницы. Но мало кто ест каждый день эти продукты. В пожилом возрасте мясо и устрицы язычники перерабатываются. От этого сдувается живот и возникает тяжесть. Лучше употреблять орехи или красное мягкие мясо дважды в неделю. Желательно утром, чтобы не нагружать почки", - пояснила врач.

Что нужно есть осенью:

1. Фасоль и тыквенные семечки содержат достаточное количество цинка. Суточная норма составляет 15 мг. Можно есть эти продукты несколько раз в неделю. Фасоль добавлять в супы, рагу. Тыквенные семечки - в салаты.

2. Два дня в неделю следует сделать рыбными - высокое содержание цинка в окуни, лососевые, сайре.

3. Для пополнения запаса витамина С, следует ежедневно съедать 300 г ягод и фруктов. В сутки потребность в нем - 100 мг. Один кусок цитруса или сок из половины плода не даст необходимое количество витамина.

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4. Также полезно употреблять 400 г помидоров, перца, капусты.

5. Уменьшить в рационе количество сахара до 15 г в сутки. Чрезмерное его употребление убивает бактерии, отвечающие за усвоение пищи и витаминов.

Дефицит питательных веществ способен значительно влиять на седину. Речь идет о нехватке витамина B12. Этот витамин группы В поддерживает здоровье нервной системы и помогает организму вырабатывать красные кровяные тельца, по словам ученых. Когда его не хватает, выработка эритроцитов нарушается: клетки становятся аномально большими и не могут нормально работать. Взрослым людям от 19 до 64 лет требуется примерно 1,5 мкг витамина B12 в день.