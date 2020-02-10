Коронавирусом заразились 40 тыс. человек. Скончались 908

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 64 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией Фото: Известия

В Китае по состоянию на 18:00 киевского времени воскресенья число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом, составило 40,171 тыс. человек.

В 908 случаях зафиксировали смертельный исход, пишет "ИНТЕРФАКС".

Количество заразившихся за последние сутки увеличилось по стране на 3,062 тыс. Смертельных случаев - на 97 человек. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончался 91 человек, два - в провинции Аньхуэй, по одному - в провинциях Хэйлунцзян, Цзянси, Хайнань, Ганьсу.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения почти 36 тыс. человек, состояние 6,5 тыс. больных оценивается как тяжелое. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются почти 187,5 тыс. человек, 3,3 тыс. человек выздоровели и выписаны.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 64 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 36 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 - в Макао, 18 - на Тайване.

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На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более $10 млрд. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что передовая группа сотрудников организации вылетела в Китай для оказания помощи китайским коллегам в преодолении эпидемии и выявлении источника заболевания.

Власти Китая выделит 71,85 млрд юаней, около $10,26 млрд на борьбу с коронавирусом. Средства будут направлены на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение. Об этом со ссылкой на Министерство финансов Китая сообщает Reuters. "Средства также будут направлены на то, чтобы усилия каждого региона, направленные на борьбу с вирусом, не имели финансовых ограничений", - говорится в сообщении.