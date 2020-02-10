Коронавирусом заразились 40 тыс. человек. Скончались 908

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 963
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 2034
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 540
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2889
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2331
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1161
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3114
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4753
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 639
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
8
3
19
7
6
Запретили проводить свадьбы и похороны
Запретили проводить свадьбы и похороны
Из-за редкой патологии женщину считают ведьмой
Из-за редкой патологии женщину считают ведьмой
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Китайцы надевают пластиковые фляги на голову, чтобы не заразиться коронавирусом
Китайцы надевают пластиковые фляги на голову, чтобы не заразиться коронавирусом
Аллергия, инфаркт и холодовой шок - эксперт рассказал об опасностях от купания на Крещение
Аллергия, инфаркт и холодовой шок - эксперт рассказал об опасностях от купания на Крещение
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 756
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1521
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 990
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 513
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3483
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 927
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
понедельник, 10 февраля 2020 08:03

Коронавирусом заразились 40 тыс. человек. Скончались 908

1 Комментировать
Коронавирусом заразились 40 тыс. человек. Скончались 908
На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 64 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией Фото: Известия

В Китае по состоянию на 18:00 киевского времени воскресенья число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом, составило 40,171 тыс. человек.

В 908 случаях зафиксировали смертельный исход, пишет "ИНТЕРФАКС".

Количество заразившихся за последние сутки увеличилось по стране на 3,062 тыс. Смертельных случаев - на 97 человек. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончался 91 человек, два - в провинции Аньхуэй, по одному - в провинциях Хэйлунцзян, Цзянси, Хайнань, Ганьсу.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения почти 36 тыс. человек, состояние 6,5 тыс. больных оценивается как тяжелое. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются почти 187,5 тыс. человек, 3,3 тыс. человек выздоровели и выписаны.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 64 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 36 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 - в Макао, 18 - на Тайване.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец заразился коронавирусом

На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более $10 млрд. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что передовая группа сотрудников организации вылетела в Китай для оказания помощи китайским коллегам в преодолении эпидемии и выявлении источника заболевания.

Власти Китая выделит 71,85 млрд юаней, около $10,26 млрд на борьбу с коронавирусом. Средства будут направлены на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение. Об этом со ссылкой на Министерство финансов Китая сообщает Reuters. "Средства также будут направлены на то, чтобы усилия каждого региона, направленные на борьбу с вирусом, не имели финансовых ограничений", - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирусом заразились 40 тыс. человек. Скончались 908». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Публика в театре аплодировала, чтобы согреться

Самое читаемое
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына 1 Просмотров: 24436
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен Просмотров: 18307
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
 1 Просмотров: 14184
Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
4
 Просмотров: 11323
Ранее была в розыске: показали фото 18-летней, которая застрелила инструктора тира
Ранее была в розыске: показали фото 18-летней, которая застрелила инструктора тира
3
 1 Просмотров: 11115
Здоровье
Человек не рекордсмен: у кого больше зубов
Человек не рекордсмен: у кого больше зубов
 Просмотров: 1080
Во Франции обнаружили коронавирус еще у 5 человек
Во Франции обнаружили коронавирус еще у 5 человек Просмотров: 414
Коронавирус на лайнере с украинцами: количество больных выросло
Коронавирус на лайнере с украинцами: количество больных выросло Просмотров: 1107
Как будет распространяться коронавирус в мире - прогноз ученых
Как будет распространяться коронавирус в мире - прогноз ученых Просмотров: 2079
Коронавирус убил граждан США и Японии
Коронавирус убил граждан США и Японии Просмотров: 999
Больше всего комментируют
6
Зеленский не развернется в сторону России - социолог
6
Яна Дугарь прошла полиграф: обнародовали результаты
2
Черта повесили: как россияне реагировали на портрет Путина в лифте
2
Трамп уволил из Белого дома двух украинцев
2
Каменских очаровала новым "голым" фото из примерочной
Голосов: 1206
Голосование Что делать с рынком земли?
  • Рынок надо открыть. Земля - это собственность людей и именно люди должны решать продавать ее, или нет
  • У меня нет земли. Сапку никогда в руках не держал. Не мне решать
  • Продавать землю рано. Все скупят олигархи
  • Рынок надо открыть и для украинцев, и для иностранцев. Это поднимет экономику
  • Вопрос с землей должны решать только те, кто ею владеет. На референдуме
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua