Китай выделит на борьбу с коронавируса $10,26 млрд

Деньги выделят на диагностику и лечение больных. Фото: Фокус

Власти Китая выделит 71,85 млрд юаней, около $10,26 млрд на борьбу с коронавирусом.

Средства будут направлены на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение. Об этом со ссылкой на Министерство финансов Китая сообщает Reuters.

"Средства также будут направлены на то, чтобы усилия каждого региона, направленные на борьбу с вирусом, не имели финансовых ограничений", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что для борьбы с последующим распространением вспышки китайского коронавируса и защиты уязвимых государств Всемирной организации здравоохранения нужно 675 млн. долл.