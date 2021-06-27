Коронавирус в Украине: за последние сутки госпитализировали больше больных, чем обнаружили

 
Ексклюзивы
1/5
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 666
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1170
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1062
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 6121
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 486
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 387
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 684
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 1098
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 477
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Просмотров: 414
Фото
Все фото
3
6
8
6
22
Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer
Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer
День медика: как поздравить
День медика: как поздравить
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
В Украине отметили День памяти детей, умерших от рака
В Украине отметили День памяти детей, умерших от рака
&quot;Бабе в селе весь город вскопаю. Год не был, боялся заразу привезти&quot; - о чем говорят в очередях на вакцинацию
"Бабе в селе весь город вскопаю. Год не был, боялся заразу привезти" - о чем говорят в очередях на вакцинацию
Видео
Все видео
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Интервью
1/5
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
2 Просмотров: 306
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 441
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 999
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 873
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 198
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
25 июня 2021
Просмотров: 819
Не буде покою
Мав настати той день, коли я візьму до рук сапку. Не просто візьму, а знайду в собі силу тримати впевнено й відчувати її, як вправний вершник ...
воскресенье, 27 июня 2021 09:50

Коронавирус в Украине: за последние сутки госпитализировали больше больных, чем обнаружили

  Комментировать
Коронавирус в Украине: за последние сутки госпитализировали больше больных, чем обнаружили
Госпитализировали за последние сутки 529 человек. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки зафиксировали 450 новых больных коронавирусной инфекцией. Из них - 28 детей и 6 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев обнаружили в Киеве (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.

Госпитализировали за последние сутки 529 человек. Умерли 17 пациентов, выздоровели 1097.

Осуществили 25 828 тестирований в сутки: методом ПЦР - 13 926, методом ИФА - 2 966. Экспресс-тесты сделали 8 936.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

м. Киев - 135 случаев;

Винницкая область - 9 случаев;

Волынская область - 9 случаев;

Днепропетровская область - 46 случаев;

Донецкая область - 3 случая;

Житомирская область - 19 случаев;

Закарпатская область - 3 случая;

Запорожская область - 20 случаев;

Ивано-Франковская область - 5 случаев;

Киевская область - 37 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 5 случаев;

Львовская область - 9 случаев;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 39 случаев;

Полтавская область - 5 случаев;

Ровенская область - 9 случаев;

Сумская область - 15 случаев;

Тернопольская область - 7 случаев;

Харьковская область - 17 случаев;

Херсонская область - 15 случаев;

Хмельницкая область - 2 случая;

Черкасская область - 8 случаев;

Черновицкая область - 4 случая;

Черниговская область - 3 случая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представитель ВОЗ назвала главное условие для вакцинации от Covid-19

В Украине готовят к запуску выдачу международных сертификатов вакцинации. Украина и Европейский союз договорятся о взаимном признании документов. Этим процессом занимается Министерство иностранных дел. В следующем месяце планируется запустить через приложение "Дія" выдачу сертификатов для людей, которые получили две дозы вакцины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус в Украине: за последние сутки госпитализировали больше больных, чем обнаружили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июня

Столкнулись два поезда на Парижском вокзале

Самое читаемое
&quot;Горький Лук&quot; и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
"Горький Лук" и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
 Просмотров: 16443
&quot;Кто реально управляет Украиной?&quot; - сети всколыхнуло интервью Зеленского
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
 4 Просмотров: 14472
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
4
 Просмотров: 11574
17-летней выпускнице школы проткнули сердце
17-летней выпускнице школы проткнули сердце
7
 Просмотров: 7858
Италия дожала Австрию в конце встречи
Италия дожала Австрию в конце встречи
 Просмотров: 7596
Здоровье
Лучше не рисковать: опасная поза в сексе для мужчин
Лучше не рисковать: опасная поза в сексе для мужчин Просмотров: 1422
Представитель ВОЗ назвала главное условие для вакцинации от Covid-19
Представитель ВОЗ назвала главное условие для вакцинации от Covid-19 Просмотров: 252
В ВОЗ рассказали о наиболее заразном штамме коронавируса
В ВОЗ рассказали о наиболее заразном штамме коронавируса Просмотров: 369
На курорте заметили ядовитое насекомое
На курорте заметили ядовитое насекомое Просмотров: 1440
Рекорд по вакцинации: сколько украинцев получили прививки
Рекорд по вакцинации: сколько украинцев получили прививки Просмотров: 306
Больше всего комментируют
32
"Порошенко зарабатывал на смерти военных" - самое интересное из интервью Зеленского
9
Признание Зеленского: все хуже, чем думали - ЗН
4
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
3
"Как Путин - х ** ло, так Зеленский - брехло" - у Порошенко ответили на обвинения в "зарабатывании на войне"
2
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Голосов: 144
Голосование Будете ли вакцинироваться от коронавируса?
  • Да, любой вакциной
  • Да, но тем, что вводят нардепам
  • Нет, ни при каких обстоятельствах
  • Я уже сделал (-ла) прививку от Covid-19
Просмотреть