Коронавирус в Украине: за последние сутки госпитализировали больше больных, чем обнаружили

За минувшие сутки зафиксировали 450 новых больных коронавирусной инфекцией. Из них - 28 детей и 6 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев обнаружили в Киеве (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.

Госпитализировали за последние сутки 529 человек. Умерли 17 пациентов, выздоровели 1097.

Осуществили 25 828 тестирований в сутки: методом ПЦР - 13 926, методом ИФА - 2 966. Экспресс-тесты сделали 8 936.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

м. Киев - 135 случаев;

Винницкая область - 9 случаев;

Волынская область - 9 случаев;

Днепропетровская область - 46 случаев;

Донецкая область - 3 случая;

Житомирская область - 19 случаев;

Закарпатская область - 3 случая;

Запорожская область - 20 случаев;

Ивано-Франковская область - 5 случаев;

Киевская область - 37 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 5 случаев;

Львовская область - 9 случаев;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 39 случаев;

Полтавская область - 5 случаев;

Ровенская область - 9 случаев;

Сумская область - 15 случаев;

Тернопольская область - 7 случаев;

Харьковская область - 17 случаев;

Херсонская область - 15 случаев;

Хмельницкая область - 2 случая;

Черкасская область - 8 случаев;

Черновицкая область - 4 случая;

Черниговская область - 3 случая.

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В Украине готовят к запуску выдачу международных сертификатов вакцинации. Украина и Европейский союз договорятся о взаимном признании документов. Этим процессом занимается Министерство иностранных дел. В следующем месяце планируется запустить через приложение "Дія" выдачу сертификатов для людей, которые получили две дозы вакцины.