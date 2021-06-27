Коронавирус в Украине: за последние сутки госпитализировали больше больных, чем обнаружили

За минувшие сутки зафиксировали 450 новых больных коронавирусной инфекцией. Из них - 28 детей и 6 медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев обнаружили в Киеве (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.
Госпитализировали за последние сутки 529 человек. Умерли 17 пациентов, выздоровели 1097.
Осуществили 25 828 тестирований в сутки: методом ПЦР - 13 926, методом ИФА - 2 966. Экспресс-тесты сделали 8 936.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
м. Киев - 135 случаев;
Винницкая область - 9 случаев;
Волынская область - 9 случаев;
Днепропетровская область - 46 случаев;
Донецкая область - 3 случая;
Житомирская область - 19 случаев;
Закарпатская область - 3 случая;
Запорожская область - 20 случаев;
Ивано-Франковская область - 5 случаев;
Киевская область - 37 случаев;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 5 случаев;
Львовская область - 9 случаев;
Николаевская область - 22 случая;
Одесская область - 39 случаев;
Полтавская область - 5 случаев;
Ровенская область - 9 случаев;
Сумская область - 15 случаев;
Тернопольская область - 7 случаев;
Харьковская область - 17 случаев;
Херсонская область - 15 случаев;
Хмельницкая область - 2 случая;
Черкасская область - 8 случаев;
Черновицкая область - 4 случая;
Черниговская область - 3 случая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представитель ВОЗ назвала главное условие для вакцинации от Covid-19
В Украине готовят к запуску выдачу международных сертификатов вакцинации. Украина и Европейский союз договорятся о взаимном признании документов. Этим процессом занимается Министерство иностранных дел. В следующем месяце планируется запустить через приложение "Дія" выдачу сертификатов для людей, которые получили две дозы вакцины.
Комментарии