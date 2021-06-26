Как будут действовать международные сертификаты вакцинации в Украине

Украина подпишет договор с ЕС о вакцинации. Фото: Reuters

В Украине готовят к запуску выдачу международных сертификатов вакцинации.

Украина и Европейский союз договорятся о взаимном признании документов, сообщил заместитель главы Министерства здравоохранения Ярослав Кучер в эфире телеканала "Україна 24".

"С ЕС будет договоренность, мы во всех рабочих группах, мы уже даже обменялись соответствующими ключами для проверки правильности и актуальности выданных сертификатов, мы протестировали некоторые вещи. Но с Израилем, США и другими странами, которые не в ЕС, нужно будет договариваться отдельно", - сказал он.

Этим процессом занимается Министерство иностранных дел.

"Сертификат будет действовать столько же, сколько в Европе. Там есть три срока. На следующей неделе уже будет финализирован нормативный документ, который будет это регулировать. Чтобы не было никаких спекуляций, то мы поговорим об этом уже во вторник", - отметил Кучер.

В следующем месяце планируется запустить через приложение "Дія" выдачу сертификатов для людей, которые получили две дозы вакцины.

"Я вчера получил вторую, протестовал выдачу международного свидетельства на себе, причем делал это в разных местах, чтобы проверить, как это работает, - неплохо работает", - заверил замминистра.

"Дію" синхронизируют с системой E-Health.

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"Пользователь делает запрос на получение этого сертификата, и тогда система E-Health подтянется, так задумано. Для путешествий в страны ЕС вы пограничнику на границе должны показать QR-код, он его тем или иным способом просканирует, и он будет видеть, что действительно этот человек имеет вакцину и это подтверждено государством", - сказал Кучер.

В Украине за минувшие сутки сделали 97130 прививок. Это рекордная цифра, заявило Министерство здравоохранения. Полностью имунизувалися 60590 Украинский.