Коронавирус в Украине: выздоровело в пять раз больше, чем заболело

За последние сутки в Украине обнаружили 286 новых больных коронавирусом. Из них детей - 19 детей и 2 медработника.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях, сообщает Минздрав.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 248 450 человек. Умерли 52 847 пациентов, из них 12 - за последние сутки. Выздоровели 2 184 195 человека, за последние сутки - 59.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 85 случаев;

Винницкая область - 16 случаев;

Волынская область - 3 случая;

Днепропетровская область - 21 случай;

Донецкая область - 4 случая;

Житомирская область - 10 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 18 случаев;

Ивано-Франковская область - 3 случая;

Киевская область - 11 случаев;

Кировоградская область - 2 случая;

Луганская область - 4 случая;

Львовская область - 19 случаев;

Николаевская область - 5 случаев;

Одесская область - 23 случая;

Полтавская область - 5 случаев;

Ровенская область - 2 случая;

Сумская область - 12 случаев;

Тернопольская область - 4 случая;

Харьковская область - 9 случаев;

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Херсонская область - 14 случаев;

Хмельницкая область - 6 случаев;

Черкасская область - 5 случаев;

Черновицкая область - 4 случая.

В Украине могут появиться новые таблетки от коронавируса американского производства. Они сейчас на третьем этапе клинических исследований. Украина зарезервировала 300 тыс. доз, но еще не оплатила их.

Препарат будет иметь специфическое действие именно на коронавирус. Министр здравоохранения Виктор Ляшко не сказал название лекарства. Известно, что испытаниями таблеток от Covid-19 занимается Pfizer. Эффективность лекарства подтвердили доклинические испытания.