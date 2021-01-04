Коронавирус в Украине: выяснили причину резкого уменьшения количества больных

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 423
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4059
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 828
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 189
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1440
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1764
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 837
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2574
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1125
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
Какова ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Какова ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
99% эффективности: создали устройство для сверхбыстрой Covid-диагностики
99% эффективности: создали устройство для сверхбыстрой Covid-диагностики
Зеленский призывает избегать массовых скоплений, а затем открывает ярмарку под ОП
Зеленский призывает избегать массовых скоплений, а затем открывает ярмарку под ОП
Как изменилась ситуация с коронавирусом в областях
Как изменилась ситуация с коронавирусом в областях
Много смертей и рекорд выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине
Много смертей и рекорд выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 423
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1287
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 189
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1440
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2574
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 1035
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
понедельник, 04 января 2021 12:08

Коронавирус в Украине: выяснили причину резкого уменьшения количества больных

  Комментировать
Коронавирус в Украине: выяснили причину резкого уменьшения количества больных
Минулого тижня госпіталізували 12 318 людей. Фото: pixabay.com

Уменьшение количества Covid-больных на 20% связано с праздниками, которые состоялись на прошлой неделе.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Прошлая неделя была неделей праздников, об этом говорят и цифры: выявили 47 877 случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. На позапрошлой неделе эта цифра составляла 59 381. Оно и понятно, так мы устроены: не хотим на выходные или праздники обращаться за медицинской помощью и к врачам, постоянно думаем, что им тоже нужно отдохнуть", - сказал он.

На прошлой неделе госпитализировали 12 318 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 99% эффективности: создали устройство для сверхбыстрой Covid-диагностики

За последние сутки в Украине обнаружили 4158 новых больных коронавирусом. Из них детей - 170, медработников - 163. Всего, по состоянию на утро 4 января, имеем 1 078 251 лабораторно подтвержденный случай Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус в Украине: выяснили причину резкого уменьшения количества больных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
января

Мужчина дает согласие на беременность своей жены от чужого мужа

Самое читаемое
&quot;Писала, что ничего не делают&quot; - военная волонтер умерла от Covid-19
"Писала, что ничего не делают" - военная волонтер умерла от Covid-19 Просмотров: 19404
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого Просмотров: 16101
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
 Просмотров: 11340
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко Просмотров: 11313
4 друзей разбились на &quot;Жигулях&quot;: кадры смертельного ДТП
4 друзей разбились на "Жигулях": кадры смертельного ДТП Просмотров: 10350
Здоровье
Начала работать единая система трансплантации органов и тканей
Начала работать единая система трансплантации органов и тканей Просмотров: 54
Почему Украина будет покупать вакцину от Covid-19 дороже, чем некоторые другие страны
Почему Украина будет покупать вакцину от Covid-19 дороже, чем некоторые другие страны Просмотров: 288
В Киеве резко уменьшилось количество больных коронавирусом
В Киеве резко уменьшилось количество больных коронавирусом Просмотров: 117
Назвали популярный продукт, который быстро снимает похмелье
Назвали популярный продукт, который быстро снимает похмелье
 Просмотров: 18
Новый штамм Covid-19 бьет в первую очередь по детям и подросткам
Новый штамм Covid-19 бьет в первую очередь по детям и подросткам Просмотров: 351
Больше всего комментируют
5
Коронавирус убил еще одного российского актера
4
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
4
Зеленский прячется за детьми, Путин слетел с катушек: 5 блогов недели
3
"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA
2
В Крыму избили жену и дочь украинского активиста Приходько
Голосов: 480
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть