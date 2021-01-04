Коронавирус в Украине: выяснили причину резкого уменьшения количества больных

Минулого тижня госпіталізували 12 318 людей. Фото: pixabay.com

Уменьшение количества Covid-больных на 20% связано с праздниками, которые состоялись на прошлой неделе.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Прошлая неделя была неделей праздников, об этом говорят и цифры: выявили 47 877 случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. На позапрошлой неделе эта цифра составляла 59 381. Оно и понятно, так мы устроены: не хотим на выходные или праздники обращаться за медицинской помощью и к врачам, постоянно думаем, что им тоже нужно отдохнуть", - сказал он.

На прошлой неделе госпитализировали 12 318 человек.

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За последние сутки в Украине обнаружили 4158 новых больных коронавирусом. Из них детей - 170, медработников - 163. Всего, по состоянию на утро 4 января, имеем 1 078 251 лабораторно подтвержденный случай Covid-19.