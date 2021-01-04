Какова ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных

За последние сутки в Украине обнаружили 4158 новых больных коронавирусом. Из них детей - 170, медработников - 163.
Всего, по состоянию на утро 4 января, имеем 1 078 251 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 18 927 летальных. 73 пациента умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 733 558 пациентов, из них за последние сутки - 4693, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской области - 528, Киеве - 504, Львовской - 352, Николаевской - 314 - и Киевской - 301 - областях.
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Ситуация в областях:
Киев - 504 случая;
Винницкая область - 54 случая;
Волынская область - 83 случая;
Днепропетровская область - 234 случая;
Донецкая область - 162 случая;
Житомирская область - 91 случай;
Закарпатская область - 50 случаев;
Запорожская область - 528 случаев;
Ивано-Франковская область - 104 случая;
Киевская область - 301 случай;
Кировоградская область - 7 случаев;
Луганская область - 12 случаев;
Львовская область - 352 случая;
Николаевская область - 314 случаев;
Одесская область - 285 случаев;
Полтавская область - 269 случаев;
Ровенская область - 54 случая;
Сумская область - 39 случаев;
Тернопольская область - 72 случая;
Харьковская область - 63 случая;
Херсонская область - 75 случаев;
Хмельницкая область - 26 случаев;
Черкасская область - 300 случаев;
Черновицкая область - 134 случая;
Черниговская область - 45 случаев.
Карантин в январе не планируют отменять или переносить. Министерство здравоохранения вводит локдаун из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной эпидемии гриппа.
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