Какова ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 4158 новых больных коронавирусом. Из них детей - 170, медработников - 163.

Всего, по состоянию на утро 4 января, имеем 1 078 251 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 18 927 летальных. 73 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 733 558 пациентов, из них за последние сутки - 4693, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской области - 528, Киеве - 504, Львовской - 352, Николаевской - 314 - и Киевской - 301 - областях.

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Ситуация в областях:

Киев - 504 случая;

Винницкая область - 54 случая;

Волынская область - 83 случая;

Днепропетровская область - 234 случая;

Донецкая область - 162 случая;

Житомирская область - 91 случай;

Закарпатская область - 50 случаев;

Запорожская область - 528 случаев;

Ивано-Франковская область - 104 случая;

Киевская область - 301 случай;

Кировоградская область - 7 случаев;

Луганская область - 12 случаев;

Львовская область - 352 случая;

Николаевская область - 314 случаев;

Одесская область - 285 случаев;

Полтавская область - 269 случаев;

Ровенская область - 54 случая;

Сумская область - 39 случаев;

Тернопольская область - 72 случая;

Харьковская область - 63 случая;

Херсонская область - 75 случаев;

Хмельницкая область - 26 случаев;

Черкасская область - 300 случаев;

Черновицкая область - 134 случая;

Черниговская область - 45 случаев.

Карантин в январе не планируют отменять или переносить. Министерство здравоохранения вводит локдаун из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной эпидемии гриппа.