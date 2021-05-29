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суббота, 29 мая 2021 09:34

Коронавирус в Украине: в каких областях обнаружили больше всего больных

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Коронавирус в Украине: в каких областях обнаружили больше всего больных
За последние сутки госпитализировали 1309 пациентов. Фото: pixabay

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3096 новых больных коронавирусом. В частности, в 144 детей и 55 медработников обнаружили Covid-19.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197), Запорожской (170) и Харьковской (169) областях.

Как сообщает Минздрав, госпитализировали 1309 пациентов. За последние сутки умерли 156 больных коронавирусом.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

м. Киев - 377/1680

Винницкая область - 58/529

Волынская область - 87/84

Днепропетровская область - 261/643

Донецкая область - 120/195

Житомирская область - 77/215

Закарпатская область - 62/23

Запорожская область - 170/559

Ивано-Франковская область - 65/51

Киевская область - 197/828

Кировоградская область - 31/293

Луганская область - 31/85

Львовская область - 231/761

Николаевская область - 141/146

Одесская область - 167/1078

Полтавская область - 106/124

Ровенская область - 156/232

Сумская область - 106/204

Тернопольская область - 57/164

Харьковская область - 169/1013

Херсонская область - 77/201

Хмельницкая область - 76/381

Черкасская область - 129/354

Черновицкая область - 62/149

Черниговская область - 83/207

В субботу, 29 мая, будут вакцинировать от коронавируса киевлян, которые стали в лист ожидания приложения "Дія". Прививки будут делать на базе Международного выставочного центра.

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Дата
29
мая

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