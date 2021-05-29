Коронавирус в Украине: в каких областях обнаружили больше всего больных

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3096 новых больных коронавирусом. В частности, в 144 детей и 55 медработников обнаружили Covid-19.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197), Запорожской (170) и Харьковской (169) областях.
Как сообщает Минздрав, госпитализировали 1309 пациентов. За последние сутки умерли 156 больных коронавирусом.
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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
м. Киев - 377/1680
Винницкая область - 58/529
Волынская область - 87/84
Днепропетровская область - 261/643
Донецкая область - 120/195
Житомирская область - 77/215
Закарпатская область - 62/23
Запорожская область - 170/559
Ивано-Франковская область - 65/51
Киевская область - 197/828
Кировоградская область - 31/293
Луганская область - 31/85
Львовская область - 231/761
Николаевская область - 141/146
Одесская область - 167/1078
Полтавская область - 106/124
Ровенская область - 156/232
Сумская область - 106/204
Тернопольская область - 57/164
Харьковская область - 169/1013
Херсонская область - 77/201
Хмельницкая область - 76/381
Черкасская область - 129/354
Черновицкая область - 62/149
Черниговская область - 83/207
В субботу, 29 мая, будут вакцинировать от коронавируса киевлян, которые стали в лист ожидания приложения "Дія". Прививки будут делать на базе Международного выставочного центра.
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