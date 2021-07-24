Коронавирус в Украине: сколько больных обнаружили за сутки

По состоянию на 24 июля в Украине выявлено 745 случаев коронавирусной болезни. Из них детей - 51, медработников - 20. Выздоровели 394 пациентов, а 24 - умерли от осложнений. В больницы попали 395 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве - 194, Днепропетровской - 58, Херсонской - 54, Сумской и Львовской областях по 42 больных. Всего с начала пандемии в Украине зафиксировано 2 248 164 случаев Covid-19. Выздоровели - 2 184 036 человек. Умерло - 52 835 человек.

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За сутки лаборатории протестировали методом ПЦР - 39 142 человека, методом ИФА - 7 326 человек, экспресс-тестами - 13 235 украинцев.

Автор: Worldometers В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Испания, Россия.

Украина среди стран мира занимает 66 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 14 позицию. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers. Сейчас в мире насчитывается более 13 млн активных случаев заболевания.

Ситуация с пандемией коронавируса в мире становится все сложнее. Ухудшение ситуации связано с появлением новых Covid-штаммов, смешиванием социальных групп, несоблюдением мер безопасности и нехваткой вакцин.