Коронавирус в Украине: сколько больных обнаружили за сутки

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 846
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 252
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 72
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 7875
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 351
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 639
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 378
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 522
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1116
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 243
Фото
Все фото
5
4
3
4
10
В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать
В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать
Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer
Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
Видео
Все видео
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
В Киеве спасли маленькую француженку
В Киеве спасли маленькую француженку
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 630
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1170
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 468
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1116
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 657
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 198
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
суббота, 24 июля 2021 09:21

Коронавирус в Украине: сколько больных обнаружили за сутки

  Комментировать

По состоянию на 24 июля в Украине выявлено 745 случаев коронавирусной болезни. Из них детей - 51, медработников - 20. Выздоровели 394 пациентов, а 24 - умерли от осложнений. В больницы попали 395 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве - 194, Днепропетровской - 58, Херсонской - 54, Сумской и Львовской областях по 42 больных. Всего с начала пандемии в Украине зафиксировано 2 248 164 случаев Covid-19. Выздоровели - 2 184 036 человек. Умерло - 52 835 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-19. Подростков позволили прививать еще одной вакциной

За сутки лаборатории протестировали методом ПЦР - 39 142 человека, методом ИФА - 7 326 человек, экспресс-тестами - 13 235 украинцев.

Автор: Worldometers
  В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Испания, Россия.
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Испания, Россия.

Украина среди стран мира занимает 66 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 14 позицию. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers. Сейчас в мире насчитывается более 13 млн активных случаев заболевания.

Ситуация с пандемией коронавируса в мире становится все сложнее. Ухудшение ситуации связано с появлением новых Covid-штаммов, смешиванием социальных групп, несоблюдением мер безопасности и нехваткой вакцин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус в Украине: сколько больных обнаружили за сутки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Бывший царь впервые в истории был демократически избран премьером

Борьба за престол: князья истребляли друг друга

Известный писатель начал писать в тюрьме, сидя за растрату средств банка

Археолог высоко в горах нашел новое чудо света

Самое читаемое
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
 Просмотров: 9972
&quot;Спим на базаре, моемся в мисках&quot; - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
5
 Просмотров: 7875
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
 Просмотров: 6705
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
17
 Просмотров: 6058
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 5130
Здоровье
Covid-19. Подростков позволили прививать еще одной вакциной
Covid-19. Подростков позволили прививать еще одной вакциной Просмотров: 117
В Украине появятся американские лекарства от коронавируса
В Украине появятся американские лекарства от коронавируса Просмотров: 288
У американской Covid-вакцины обнаружили жуткий побочный эффект
У американской Covid-вакцины обнаружили жуткий побочный эффект Просмотров: 2457
В Киеве уже есть тесты для выявления штамма Delta
В Киеве уже есть тесты для выявления штамма Delta Просмотров: 36
Приехали из России: рассказали о Delta-больных в киевской больнице
Приехали из России: рассказали о Delta-больных в киевской больнице Просмотров: 747
Больше всего комментируют
3
Суд обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
1
"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель
1
"Это выгодно России" - Кулеба прокомментировал соглашение между США и Германией
Голосов: 1079
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть