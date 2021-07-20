Мир отдаляется от завершения пандемии коронавируса - ВОЗ

Коронавирус продолжает быстро распространяться по миру. Фото: GETTY IMAGES

Ситуация с пандемией коронавируса в мире становится все сложнее.

Об этом сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Ухудшение ситуации связано с появлением новых Covid-штаммов, смешиванием социальных групп, несоблюдением мер безопасности и нехваткой вакцин, отметила глава технической группы чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский Covid-штамм насторожил ВОЗ

За последнюю неделю число новых случаев инфицирования в мире увеличилось на 11,5%, а количество летальных исходов - на 1%, говорит Ван Керкхове.

"Мы находимся в крайне опасной ситуации. Она становится все более сложной, и мы все больше отдаляемся от завершения этой пандемии, чем следовало бы на данный момент", - сообщила она.

Миром распространяется штамм коронавируса под названием Lambda, который впервые обнаружили в Перу. Мутацию начали фиксировать с декабря 2020 года. Сейчас он распространился уже в 30 странах.