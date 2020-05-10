Коронавирус в Украине: растет количество больных медиков и детей

В Украине каждый 5-й инфицированный коронавирусом - медик. Фото: Reuters

С начала эпидемии коронавируса в Украине эту болезнь диагностировали у 2 964 медицинских работников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 10 мая.

"Всего за все время пандемии заболели 15 232 человека. Из них 1 056 детей, а также 2 964 медработника", - сказал глава Минздрава.

Только за минувшие сутки Covid-19 обнаружили у 10 работников медучреждений и 30 детей.

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В Украине каждый 5-й инфицированный коронавирусом - медик. В Кировоградской области от Covid-19 умерли двое братьев-врачей. Парламент принял законопроект, предусматривающий компенсации медицинским работникам, умершим или получившим инвалидность вследствие работы с коронавирусной инфекцией. Однако, по словам экспертов, в мире нет ни одного случая, когда бы человеку дали инвалидность из-за коронавируса.