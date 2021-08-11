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среда, 11 августа 2021 08:58

Коронавирус в Украине: количество больных за сутки перевалило за тысячу

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Коронавирус в Украине: количество больных за сутки перевалило за тысячу
а сутки снова имеем более тысячи больных Covid-19. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 1122 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 54 ребенка и 31 медработник.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 261 354 человека. Умерли 53 149 пациентов, из них 25 - за последние сутки. Выздоровели 2 193 752 человека, за последние сутки - 1 160, сообщает Минздрав.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев - 186 случаев;

Винницкая область - 21 случай;

Волынская область - 7 случаев;

Днепропетровская область - 70 случаев;

Донецкая область - 89 случаев;

Житомирская область - 18 случаев;

Закарпатская область - 21 случай;

Запорожская область - 96 случаев;

Ивано-Франковская область - 32 случая;

Киевская область - 36 случаев;

Кировоградская область - 9 случаев;

Луганская область - 57 случаев;

Львовская область - 31 случай;

Николаевская область - 16 случаев;

Одесская область - 63 случая;

Полтавская область - 27 случаев;

Ровенская область - 28 случаев;

Сумская область - 18 случаев;

Тернопольская область - 37 случаев;

Харьковская область - 81 случай;

Херсонская область - 66 случаев;

Хмельницкая область - 49 случаев;

Черкасская область - 29 случаев;

Черновицкая область - 22 случая;

Черниговская область - 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине подтвердили около 150 случаев заболевания штаммом Delta. Ситуация ухудшается. Через две недели может произойти новая волна.

Чтобы избежать резкой вспышки нужно соблюдать карантинные условия. На новую волну коронавируса также можут повлиять прививки.

Зато она поможет получить коллективный иммунитет естественным путем.

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Дата
11
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