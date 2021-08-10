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вторник, 10 августа 2021 18:47

Новая волна коронавируса - неизбежная: стало известно, когда произойдет вспышка болезни

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Новая волна коронавируса - неизбежная: стало известно, когда произойдет вспышка болезни
Эпидемическая ситуация в Украине ухудшается. Фото: pixabay.com

В Украине подтвердили около 150 случаев заболевания штаммом Delta. Ситуация ухудшается. Через две недели может произойти новая волна.

Чтобы избежать резкой вспышки нужно соблюдать карантинные условия, рассказал Gazeta.ua министр здравоохранения 2014-го Олег Мусий.

"На новую волну коронавируса также можут повлиять прививки, но частично, потому что они у нас мизерные. Сейчас учреждения здравоохранения почти готовы к вспышке. Нам нужны средства на доплату медицинским работникам когда начнется волна. Пока денег нет. Кроме этого, люди должны сами понимать, что ношение маски, соблюдение дистанции, избегание мест скопления и обработка поверхностей дезинфектором на 80% уменьшает вероятность заражения".

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Новая волна коронавируса поможет получить коллективный иммунитет естественным путем.

"Вспышка будет такой как и предыдущая. Будет отличаться различными симптомами. Поэтому нам сейчас необходимо прививать две группы риска: людей за 60 и людей с сопутствующими болезнями. А не всех", - добавляет Мусий.

За рубежом стимулируют вакцинироваться деньгами. Например, в Нью-Йорке людям за прививки платят $100.

"У нас большинство людей не прививаются, потому что боятся или не имеют времени на это, или не могут попасть на прививку, потому что не удобно ехать с маленького города и так далее. Наши пенсионеры тоже активно пошли бы делать прививки за деньги. Принуждение не даст результата. У нас еще есть несколько недель для вакцинации", - говорит иммунолог Борис Донской.

Штамм коронавируса Delta более заразен, чем обычный Covid-19, и отличается от него рядом симптомов. Распространенными признаками являются лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк, а вот потеря обоняния или вкуса при Delta фиксируются реже.

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