Коронавирус в Украине: какие области имеют худшие показатели

За последние сутки в Украине обнаружили 3395 новых больных коронавирус. В частности, заболели 154 ребенка и 73 медработника. Госпитализировали 1778 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 189 858 украинцев. Умерли 49 893 пациентов, из них 208 - за последние сутки. Выздоровели 1 990 051 человек, за последние сутки - 14 987.
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Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев - 385 случаев;
Винницкая область - 97 случаев;
Волынская область - 64 случая;
Днепропетровская область - 277 случаев;
Донецкая область - 149 случаев;
Житомирская область - 54 случая;
Закарпатская область - 83 случая;
Запорожская область - 219 случаев;
Ивано-Франковская область - 54 случая;
Киевская область - 208 случаев;
Кировоградская область - 73 случая;
Луганская область - 68 случаев;
Львовская область - 172 случая;
Николаевская область - 154 случая;
Одесская область - 81 случай;
Полтавская область - 61 случай;
Ровенская область - 185 случаев;
Сумская область - 93 случая;
Тернопольская область - 68 случаев;
Харьковская область - 328 случаев;
Херсонская область - 176 случаев;
Хмельницкая область - 93 случая;
Черкасская область - 105 случаев;
Черновицкая область - 54 случая;
Черниговская область - 94 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Индии врачи обнаружили новый вид осложнений у Covid-больных пациентов. Так называемая "желтая плесень" вызвает полиорганную недостаточность и некроз тканей.
Ее впервые обнаружили у человека и считают более опасной, чем другие разновидности грибков.
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