Коронавирус в Украине: какие области имеют худшие показатели

Covid-19 подхватили 2 189 858 украинцев. Фото: unsplash.com

За последние сутки в Украине обнаружили 3395 новых больных коронавирус. В частности, заболели 154 ребенка и 73 медработника. Госпитализировали 1778 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 189 858 украинцев. Умерли 49 893 пациентов, из них 208 - за последние сутки. Выздоровели 1 990 051 человек, за последние сутки - 14 987.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев - 385 случаев;

Винницкая область - 97 случаев;

Волынская область - 64 случая;

Днепропетровская область - 277 случаев;

Донецкая область - 149 случаев;

Житомирская область - 54 случая;

Закарпатская область - 83 случая;

Запорожская область - 219 случаев;

Ивано-Франковская область - 54 случая;

Киевская область - 208 случаев;

Кировоградская область - 73 случая;

Луганская область - 68 случаев;

Львовская область - 172 случая;

Николаевская область - 154 случая;

Одесская область - 81 случай;

Полтавская область - 61 случай;

Ровенская область - 185 случаев;

Сумская область - 93 случая;

Тернопольская область - 68 случаев;

Харьковская область - 328 случаев;

Херсонская область - 176 случаев;

Хмельницкая область - 93 случая;

Черкасская область - 105 случаев;

Черновицкая область - 54 случая;

Черниговская область - 94 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Индии врачи обнаружили новый вид осложнений у Covid-больных пациентов. Так называемая "желтая плесень" вызвает полиорганную недостаточность и некроз тканей. Ее впервые обнаружили у человека и считают более опасной, чем другие разновидности грибков.