Кому стоит вакцинироваться от Covid-19 в первую очередь. Мнение инфекциониста

Иммунитет от коронавируса держится больше года. Фото: Reuters

Вакцинироваться от коронавируса в первую очередь нужно тем, кто еще им не переболел.

"Говорят, что надо вакцинировать и тех, кто переболел... Я сторонница доказательной медицины, это же новая инфекция, новая вакцина, мы не имеем доказательной базы о том, надо ли вакцинировать или нет", - сказала главный специалист Минздрава по эпидемиологии, доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград в интервью сайту "Апостроф".

По ее мнению, лучше защитить тех, кто не болел, и добавить их к категории защищенных. По ее словам, иммунитет от коронавируса, как и от другой инфекции, держится больше чем год. Что касается естественного иммунитета, то он, говорит Виноград, всегда намного эффективнее искусственного. Именно поэтому люди лучше защищены после болезни.

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Она также подчеркнула, что вакцина от коронавируса защищает от одного штамма заболевания. Будет ли она защищать от других мутаций - неизвестно. А когда вырабатывается комплексный иммунитет, тогда весь организм перестраивается на защиту от инфекции. Поэтому постинфекционный иммунитет намного эффективнее после любых заболеваний, добавляет инфекционист.

Мальта стала первой страной в Евросоюзе, где сформирован коллективный иммунитет от коронавируса. Около 42% взрослого населения Мальты уже получили две дозы вакцины от коронавируса.