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среда, 20 октября 2021 15:15

Коронавирус убил многодетную мать из Львова. Она категорически противилась вакцинации

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Коронавирус убил многодетную мать из Львова. Она категорически противилась вакцинации
Без матери остались трое детей. Фото: pixabay.com

Во Львове от коронавируса умерла 40-летняя многодетная мать, которая была категорически против вакцинации.

Трое суток врачи боролись за ее жизнь, пишет ТСН.

Состояние женщины было крайне тяжелое, говорят медики. Поэтому изначально после госпитализации не делали никаких прогнозов. Но болезнь протекала настолько тяжело, что спасти пациентку не удалось.

Медики отметили, что Covid-19 стал более агрессивным. Кроме легких поражает сосуды. Последствия болезни все чаще приводят к тромбозам и последующей ампутации конечностей.

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Женщина лежала в реанимационном отделении больницы скорой помощи. Пациентку дважды вытягивали с того света, рассказала врач. В этой семье болеют еще трое. Кто именно - медики не говорят. Запретила семья умершей. Все ее члены являются активными противниками вакцинации от коронавируса.
У женщины осталось трое детей, самому младшему всего 1 год.

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