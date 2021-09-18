Коронавирус свирепствует: количество больных вторые сутки переваливает за 6 тыс.

За последние сутки в Украине обнаружили 6234 новых больных коронавирусом. Из них детей - 689, медработников - 89.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), Одесской (399) областях, а также Киеве (416), сообщает Минздрав.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 344 398 человек. Умерли 54 829 пациентов, из них 79 - за последние сутки. Выздоровели 2 230 306 человек, за последние сутки - 1763.
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Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев - 416 случаев;
Винницкая область - 133 случая;
Волынская область - 209 случаев;
Днепропетровская область - 434 случая;
Донецкая область - 272 случая;
Житомирская область - 215 случаев;
Закарпатская область - 44 случая;
Запорожская область - 260 случаев;
Ивано-Франковская область - 206 случаев;
Киевская область - 207 случаев;
Кировоградская область - 40 случаев;
Луганская область - 246 случаев;
Львовская область - 585 случаев;
Николаевская область - 106 случаев;
Одесская область - 399 случаев;
Полтавская область - 176 случаев;
Ровенская область - 179 случаев;
Сумская область - 170 случаев;
Тернопольская область - 219 случаев;
Харьковская область - 761 случай;
Херсонская область - 127 случаев;
Хмельницкая область - 160 случаев;
Черкасская область - 211 случаев;
Черновицкая область - 298 случаев;
Черниговская область - 161 случай.
Адаптивный карантин в Украине заработает по новым правилам с 20 сентября. 43% украинцев поддерживают введение карантинных ограничений даже при условии снижения благосостояния для большинства людей.
В желтой и оранжевой зонах будут допускать работу образовательных учреждений при условии, что персонал будет привит на уровне 80% по крайней мере одной дозой. В красной зоне для продолжения работы все должны быть привиты двумя дозами Сovid-вакцины. То же будет касаться учреждений культуры, питания и спортзалов.
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