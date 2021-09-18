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суббота, 18 сентября 2021 09:17

Коронавирус свирепствует: количество больных вторые сутки переваливает за 6 тыс.

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Коронавирус свирепствует: количество больных вторые сутки переваливает за 6 тыс.
За последние сутки в Украине обнаружили 6234 новых больных. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 6234 новых больных коронавирусом. Из них детей - 689, медработников - 89.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), Одесской (399) областях, а также Киеве (416), сообщает Минздрав.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 344 398 человек. Умерли 54 829 пациентов, из них 79 - за последние сутки. Выздоровели 2 230 306 человек, за последние сутки - 1763.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев - 416 случаев;

Винницкая область - 133 случая;

Волынская область - 209 случаев;

Днепропетровская область - 434 случая;

Донецкая область - 272 случая;

Житомирская область - 215 случаев;

Закарпатская область - 44 случая;

Запорожская область - 260 случаев;

Ивано-Франковская область - 206 случаев;

Киевская область - 207 случаев;

Кировоградская область - 40 случаев;

Луганская область - 246 случаев;

Львовская область - 585 случаев;

Николаевская область - 106 случаев;

Одесская область - 399 случаев;

Полтавская область - 176 случаев;

Ровенская область - 179 случаев;

Сумская область - 170 случаев;

Тернопольская область - 219 случаев;

Харьковская область - 761 случай;

Херсонская область - 127 случаев;

Хмельницкая область - 160 случаев;

Черкасская область - 211 случаев;

Черновицкая область - 298 случаев;

Черниговская область - 161 случай.

Адаптивный карантин в Украине заработает по новым правилам с 20 сентября. 43% украинцев поддерживают введение карантинных ограничений даже при условии снижения благосостояния для большинства людей.

В желтой и оранжевой зонах будут допускать работу образовательных учреждений при условии, что персонал будет привит на уровне 80% по крайней мере одной дозой. В красной зоне для продолжения работы все должны быть привиты двумя дозами Сovid-вакцины. То же будет касаться учреждений культуры, питания и спортзалов.

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Дата
18
сентября

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