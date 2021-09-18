На Киевщине закроют школы, где не вакцинированы 80% педагогов

На Киевщине закроют 720 учебных заведений. Фото: fastivnews.city/

В Киевской области могут закрыть 720 учебных заведений, в которых от коронавируса вакцинированы менее 80% работников.

"535 учебных заведений продолжат работу, когда Киевскую область переведут в желтую зону эпидемической опасности. Еще 720 - под вопросом. Сейчас они не сдержали требования и не достигли 80% вакцинированных в коллективе. Такая ситуация по состоянию на утро 17 сентября", - сообщил председатель Киевской ОГА Василий Володин.

Количество больных на Киевщине постоянно увеличивается, указал он.

"Именно поэтому принято жесткое, но справедливое решение - в регионе будут работать только те учебные заведения, где вакцинировались более 80% педагогов. Это единственный критерий для школ, садиков, учреждений профессионально-технического и профессионального предвысшего образования и университетов. Подчеркну, что вопрос стоит ребром - они либо проводят полноценное обучение оффлайн, или закрываются вообще. Мы создали все условия, чтобы люди могли получить вакцины быстро. И я благодарен, что более полутысячи учебных заведений Киевщины отнеслись к этому ответственно. У остальных еще есть время, чтобы ситуацию исправить" , - отметил Володин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали дату введения новых Covid-ограничений в Украине

Пока 306 школ имеют более 80% вакцинированных в коллективе. В 41 школе прививки сделали 100% работников. Всего в регионе 648 учреждений общего среднего образования.

Полный курс вакцинации уже прошли 27 538 педагогов. Самые высокие показатели - в Белоцерковском и Бориспольском районах.

13 сентября правительство одобрило изменения в постановление о карантине. Нововведения предусматривают введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения и для заведений с вакцинированными работниками. В Украине не планируют ограничивать движение общественного транспорта во время усиления карантинных мер. Для перевозчиков будут действовать те же требования по вакцинации, что и к другим субъектам хозяйствования.