Назвали дату введения новых Covid-ограничений в Украине

Желтая зона в Украине начнет действовать с 20 сентября. Фото: pixabay.com

Адаптивный карантин в Украине заработает по новым правилам с 20 сентября.

Соответствующее решение на этой неделе принял Кабинет министров, заявил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

"Постановление, в котором, в частности, предусмотрены привилегии для вакцинированных, опубликовали 13 сентября. Оно вступает в силу через семь дней", - говорится в сообщении.

Среди основных нововведений: два вида сертификатов, в зависимости от числа полученных доз вакцины. Желтые сертификаты подтверждают вакцинацию одной дозой двухдозной вакцины, признанной ВОЗ. Срок действия - 120 дней с момента прививки. Зеленые сертификаты можно получить после второй прививки или с 14-го дня после вакцинации однодозным препаратом. Срок действия такого сертификата - 365 дней.

В желтой и оранжевой зонах будут допускать работу образовательных учреждений при условии, что персонал будет привит на уровне 80% по крайней мере одной дозой. В красной зоне для продолжения работы все должны быть привиты двумя дозами Сovid-вакцины. То же будет касаться учреждений культуры, питания и спортзалов.

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13 сентября правительство одобрило изменения в постановление о карантине. Нововведения предусматривают введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения и для заведений с вакцинированными работниками. В Украине не планируют ограничивать движение общественного транспорта во время усиления карантинных мер. Для перевозчиков будут действовать те же требования по вакцинации, что и к другим субъектам хозяйствования. 43% украинцев поддерживают введение карантинных ограничений в стране даже при условии снижения благосостояния для большинства людей.