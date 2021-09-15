Назвали дату введения новых Covid-ограничений в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 603
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 162
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 378
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2061
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 486
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 450
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1089
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
1 Просмотров: 1251
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Просмотров: 5985
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1656
Фото
Все фото
7
3
6
10
6
Церковь в смартфоне: УПЦ запустила приложение для верующих
Церковь в смартфоне: УПЦ запустила приложение для верующих
&quot;Умоляю о помощи, потому что самой не под силу&quot; - на реабилитацию студента с ДЦП нужны средства
"Умоляю о помощи, потому что самой не под силу" - на реабилитацию студента с ДЦП нужны средства
Не было секса на одну ночь или есть мужчины &quot;про запас&quot;: впечатляющая статистика о женщинах и мужчинах
Не было секса на одну ночь или есть мужчины "про запас": впечатляющая статистика о женщинах и мужчинах
Съедобная Меркель, стильная лошадиная голова на Мет Гала: подборка фото за вторник
Съедобная Меркель, стильная лошадиная голова на Мет Гала: подборка фото за вторник
СБУ провела учения на границе с Беларусью: фото и видео
СБУ провела учения на границе с Беларусью: фото и видео
Видео
Все видео
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
Хасиды возвращаются домой: как попраздновали в Умани
Хасиды возвращаются домой: как попраздновали в Умани
Интервью
1/5
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 459
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 522
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 657
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2403
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 3006
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
14 сентября 2021
Просмотров: 117
Париж знову закрив епоху "Барселони"
Перший – експериментальний – розіграш Ліги чемпіонів виграла іспанська "Барселона". То була велика команда нідерландського тренера Йогана ...
среда, 15 сентября 2021 12:53

Назвали дату введения новых Covid-ограничений в Украине

  Комментировать
Назвали дату введения новых Covid-ограничений в Украине
Желтая зона в Украине начнет действовать с 20 сентября. Фото: pixabay.com

Адаптивный карантин в Украине заработает по новым правилам с 20 сентября.

Соответствующее решение на этой неделе принял Кабинет министров, заявил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

"Постановление, в котором, в частности, предусмотрены привилегии для вакцинированных, опубликовали 13 сентября. Оно вступает в силу через семь дней", - говорится в сообщении.

Среди основных нововведений: два вида сертификатов, в зависимости от числа полученных доз вакцины. Желтые сертификаты подтверждают вакцинацию одной дозой двухдозной вакцины, признанной ВОЗ. Срок действия - 120 дней с момента прививки. Зеленые сертификаты можно получить после второй прививки или с 14-го дня после вакцинации однодозным препаратом. Срок действия такого сертификата - 365 дней.

В желтой и оранжевой зонах будут допускать работу образовательных учреждений при условии, что персонал будет привит на уровне 80% по крайней мере одной дозой. В красной зоне для продолжения работы все должны быть привиты двумя дозами Сovid-вакцины. То же будет касаться учреждений культуры, питания и спортзалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине продлили действие Covid-сертификатов

13 сентября правительство одобрило изменения в постановление о карантине. Нововведения предусматривают введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения и для заведений с вакцинированными работниками.

В Украине не планируют ограничивать движение общественного транспорта во время усиления карантинных мер. Для перевозчиков будут действовать те же требования по вакцинации, что и к другим субъектам хозяйствования.

43% украинцев поддерживают введение карантинных ограничений в стране даже при условии снижения благосостояния для большинства людей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали дату введения новых Covid-ограничений в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
сентября

Милиционеры разогнали художественную выставку бульдозерами

Первый антибиотик выделили из грибов

Начался самый большой экономический кризис за последние десятилетия

Как "Шахтер" победил "Шериф"

Самое читаемое
&quot;Голое&quot; платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
"Голое" платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
12
 Просмотров: 12474
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
20
 Просмотров: 9396
&quot;Голые&quot; платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
"Голые" платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
12
 Просмотров: 5697
В Киеве нашли тайный бункер КПСС
В Киеве нашли тайный бункер КПСС
7
 Просмотров: 5571
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
5
 Просмотров: 5211
Общество
Укрзализныця запускает новый поезд: куда и как будет курсировать
Укрзализныця запускает новый поезд: куда и как будет курсировать Просмотров: 9
Церковь в смартфоне: УПЦ запустила приложение для верующих
Церковь в смартфоне: УПЦ запустила приложение для верующих
7
 Просмотров: 63
Дождей станет больше: когда ждать похолодания
Дождей станет больше: когда ждать похолодания Просмотров: 207
"Умоляю о помощи, потому что самой не под силу" - на реабилитацию студента с ДЦП нужны средства
"Умоляю о помощи, потому что самой не под силу" - на реабилитацию студента с ДЦП нужны средства
3
 Просмотров: 162
В Украине продлили действие Covid-сертификатов
В Украине продлили действие Covid-сертификатов Просмотров: 324
Больше всего комментируют
5
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
3
В СНБО готовятся к созданию кибервойск
3
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
2
Оккупанты убили воина ВСУ - на Донбассе серьезное обострение
2
Ермак официально зарабатывает в стране как премьер
Голосов: 57109
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть