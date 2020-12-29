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вторник, 29 декабря 2020 14:22

Коронавирус станет постоянной болезнью - ВОЗ

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Коронавирус станет постоянной болезнью - ВОЗ
Вакцины не гарантируют исчезновения вируса навсегда. Фото: pixabay

Коронавирус, скорее всего, перерастет в инфекцию, которая будет с человечеством постоянно.

Поэтому мир должен научиться сосуществовать с этим заболеванием, заявил эксперт по инфекционным болезням ВОЗ Дэвид Хейман, передает The Guardian.

"Мир надеялся на коллективный иммунитет, что темпы распространения снизятся, если в достаточного количества людей будет иммунитет", - сказал он.

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По его словам, трактовку коллективного иммунитета понимают неправильно.

"Судя по всему, SARS-CoV-2 станет эндемическим, как и 4 других коронавируса, поражающих человека, и он будет продолжать мутировать по мере размножения в клетках человеческого организма, особенно в местах с более интенсивной передачей", - сказал представитель ВОЗ .

Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям утверждает, что вакцины, даже с высокой эффективностью, не гарантируют полного исчезновения коронавируса. Эксперт предупреждает, что следующая пандемия может быть еще более тяжелая.

"Эта пандемия была тяжелая ... она затронула все уголки планеты. Но она не обязательно является наиболее масштабной", - сказал он.

Пандемия коронавируса находится на середине пути. Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью НВ. "Есть общие знания о том, что подобные вирусы развиваются где-то 2 года, так что мы пока что только на середине пути", - отметил он.

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