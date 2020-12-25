Пандемия коронавируса находится на середине пути - ВОЗ

Коронавирус идет на спад, как только усиливается контроль за его распространением. Фото: Reuters

Пандемия коронавируса сейчас находится на середине пути.

Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью НВ.

"Есть общие знания о том, что подобные вирусы развиваются где-то два года, так что мы пока только на середине пути", - отметил он.

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По словам Клюге, ВОЗ осторожна с прогнозами, потому что "нет более неблагодарной работы, чем предусматривать непредсказуемое".

Он также отметил, что коронавирус идет на спад, когда применяются меры профилактики, вводятся локдауны и усиливается контроль за его распространением. В то же время, как только стоит расслабиться и уровень заболеваемости снова идет вверх.

За последние сутки в Украине обнаружили 11 035 новых больных коронавирусом. Из них детей - 484, медработников - 388. Всего, по состоянию на утро 25 декабря, имеем 58874 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2739 госпитализированы, а 186 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 646772 пациентов, из них за последние сутки - 15 337.