Коронавирус рванул вверх: свежая статистика за сутки

В Украине – 12 815 новых случаев коронавируса. Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки, 18 января, в Украине выявили 12 815 новых случаев коронавируса. Из них детей – 1422, медработников – 464. Это на 4 тыс. больше, чем 17 января.

Умерли 163 больных. Выздоровели 5413 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего в Украине за все время пандемии заболели 3 780 903 человека. От осложнений недуга умерли 98712 пациенты. Вылечились – 3 567 336 человек.

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За прошедшие сутки 85 177 человек вакцинировали против Covid-19. Первую дозу получили 30 201 желающий, вторую дозу – 36 744 человека. Дополнительную дозу укололи 614 граждан, бустерную дозу – 17 618.

"С начала вакцинальной кампании привили 15 053 125 человек. Бустерную дозу получили 131 178 человек. Всего проведено 29 538 475 прививок", – говорится в сообщении.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1268;

Винницкая область – 767;

Волынская область – 157;

Днепропетровская область – 414;

Донецкая область – 483;

Житомирская область – 258;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 201;

Ивано-Франковская область – 1575;

Киевская область – 491;

Кировоградская область – 86;

Луганская область – 215;

Львовская область – 956;

Николаевская область – 222;

Одесская область – 534;

Полтавская область – 470;

Ровенская область – 568;

Сумская область – 860;

Тернопольская область – 528;

Харьковская область – 666;

Херсонская область – 305;

Хмельницкая область – 625;

Черкасская область – 300;

Черновицкая область – 513;

Черниговская область – 61.

18 января в Украине обновили карантинные зоны. Ивано-Франковская, Ровенская, Сумская и Черновицкая области теперь находятся в оранжевой зоне эпидопасности. Остальные регионы - на желтом уровне.