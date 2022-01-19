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среда, 19 января 2022 08:49

Коронавирус рванул вверх: свежая статистика за сутки

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Коронавирус рванул вверх: свежая статистика за сутки
В Украине – 12 815 новых случаев коронавируса. Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки, 18 января, в Украине выявили 12 815 новых случаев коронавируса. Из них детей – 1422, медработников – 464. Это на 4 тыс. больше, чем 17 января.

Умерли 163 больных. Выздоровели 5413 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего в Украине за все время пандемии заболели 3 780 903 человека. От осложнений недуга умерли 98712 пациенты. Вылечились – 3 567 336 человек.

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За прошедшие сутки 85 177 человек вакцинировали против Covid-19. Первую дозу получили 30 201 желающий, вторую дозу – 36 744 человека. Дополнительную дозу укололи 614 граждан, бустерную дозу – 17 618.

"С начала вакцинальной кампании привили 15 053 125 человек. Бустерную дозу получили 131 178 человек. Всего проведено 29 538 475 прививок", – говорится в сообщении.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1268;
Винницкая область – 767;
Волынская область – 157;
Днепропетровская область – 414;
Донецкая область – 483;
Житомирская область – 258;
Закарпатская область – 292;
Запорожская область – 201;
Ивано-Франковская область – 1575;
Киевская область – 491;
Кировоградская область – 86;
Луганская область – 215;
Львовская область – 956;
Николаевская область – 222;
Одесская область – 534;
Полтавская область – 470;
Ровенская область – 568;
Сумская область – 860;
Тернопольская область – 528;
Харьковская область – 666;
Херсонская область – 305;
Хмельницкая область – 625;
Черкасская область – 300;
Черновицкая область – 513;
Черниговская область – 61.

18 января в Украине обновили карантинные зоны. Ивано-Франковская, Ровенская, Сумская и Черновицкая области теперь находятся в оранжевой зоне эпидопасности. Остальные регионы - на желтом уровне.

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Дата
19
января

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