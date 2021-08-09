Коронавирус притормозил. Какая ситуация в регионах

Коронавирус в Укране пошел на спад после выходных. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 300 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 20 детей и 2 медработника.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 259 451 человек. Умерли 53 100 пациентов, из них 5 - за последние сутки. Выздоровели 2 191 202 человека, за последние сутки - 281, сообщает Минздрав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве намерены увеличить доступ к диагностике штамма Дельта

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев - 51,

Винницкая область - 24,

Волынская область - 2,

Днепропетровская область - 12,

Донецкая область - 1,

Житомирская область - 17,

Закарпатская область - 0,

Запорожская область - 0,

Ивано-Франковская область - 20,

Киевская область - 5,

Кировоградская - 1,

Луганская область - 9,

Львовская область - 9,

Николаевская область - 8,

Одесская область - 39,

Полтавская область - 1,

Ровенская область - 2,

Сумская область - 15,

Тернопольская область - 32,

Харьковская область - 13,

Херсонская область - 7,

Хмельницкая область - 3,

Черкасская область - 2,

Черновицкая область - 21,

Черниговская область - 6.

Один из центров распространения индийского штамма Covid-19 в Украине - Винницкая область. Здесь растет количество подтверждения случаев штамма Delta коронавирусной болезни. В частности, индийский штамм обнаружили в пяти районах области: Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Жмеринском, Тульчинском. Известно, что самому молодому инфицированном со штаммом Delta винничанину - 13 лет, самому старшему - 84.