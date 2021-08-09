Коронавирус притормозил. Какая ситуация в регионах

За последние сутки в Украине обнаружили 300 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 20 детей и 2 медработника.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 259 451 человек. Умерли 53 100 пациентов, из них 5 - за последние сутки. Выздоровели 2 191 202 человека, за последние сутки - 281, сообщает Минздрав.
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Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев - 51,
Винницкая область - 24,
Волынская область - 2,
Днепропетровская область - 12,
Донецкая область - 1,
Житомирская область - 17,
Закарпатская область - 0,
Запорожская область - 0,
Ивано-Франковская область - 20,
Киевская область - 5,
Кировоградская - 1,
Луганская область - 9,
Львовская область - 9,
Николаевская область - 8,
Одесская область - 39,
Полтавская область - 1,
Ровенская область - 2,
Сумская область - 15,
Тернопольская область - 32,
Харьковская область - 13,
Херсонская область - 7,
Хмельницкая область - 3,
Черкасская область - 2,
Черновицкая область - 21,
Черниговская область - 6.
Один из центров распространения индийского штамма Covid-19 в Украине - Винницкая область. Здесь растет количество подтверждения случаев штамма Delta коронавирусной болезни.
В частности, индийский штамм обнаружили в пяти районах области: Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Жмеринском, Тульчинском.
Известно, что самому молодому инфицированном со штаммом Delta винничанину - 13 лет, самому старшему - 84.
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