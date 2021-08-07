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суббота, 07 августа 2021 16:40

Назвали один из центров инфицирования штаммом Delta в Украине

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Назвали один из центров инфицирования штаммом Delta в Украине
На Винничине распространяется штамм "дельта". Фото: unsplash.com

Один из центров распространения индийского штамма Covid-19 в Украине - Винницкая область. Здесь растет количество подтверждения случаев штамма "дельта" коронавирусной болезни.

Об этом в Facebook сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

"Пришел ответ из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины: из использованных реагентов ВОЗ методом ПЦР определено наличие штамма" дельта ".
С 30 образцов подтверждено 25 ", - написал Борзов.

В частности, индийский штаммвиявилы в пяти районах области: Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Жмеринском, Тульчинском.

Известно. что самому молодому инфицированном со штаммом "дельта" винничанину - 13 лет, самому старшему - 84.

Глава Винницкой области отметил, что этот штамм вируса представляет собой повышенную угрозу здоровью и даже жизни людей.

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"По предварительным оценкам, он в 1,6 раза заразнее, чем штамм" альфа "(британская разновидность вируса), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - в реанимацию", - пишет Борзов.

По состоянию на 5 ерпня в Украине было 143 официально подтвержденных случая заражений штаммом коронавируса Delta.
После августа карантин продлят, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, если динамика заболевания будет расти, введут новые противоэпидемические ограничения.

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