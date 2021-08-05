Штамм Delta "косит" все больше украинцев

В Украине 143 официально подтвержденных случая заражений штаммом коронавируса Delta.
После августа карантин продолжат, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Украинскому радио".
"Сейчас мы находимся в зеленой зоне. Это означает, что несмотря на рост ситуация контролируемая, людям предоставляется медпомощь. Карантин однозначно продлят, поскольку к нему привязаны многие процессы в государстве. Это работа штабов, специфические требования к пересечению границы, работа мероприятий общественного здоровья, центров контроля и профилактики болезней, рейтингование больниц", - сообщил Кузин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина готова к новой волне Covid-19 - Минздрав
Он добавил, что если динамика заболевания будет ухудшаться, введут новые противоэпидемические ограничения.
"Мы сейчас используем меры адаптивного карантина, когда государство устанавливает определенные показатели. Отслеживаем их в областях. Если видим какие-то проблемы, сразу применяем ограничительные меры", - отметил чиновник.
За последние сутки в Украине выявили 1052 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 256 397 человек. Умерли 53 049 пациентов, из них 25 – за последние сутки. Выздоровели 2 188 815 человек, за последние сутки – 542.
Комментарии