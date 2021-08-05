Штамм Delta "косит" все больше украинцев

В Украине официально зафиксировали почти 150 заражений Covid-штаммом Delta. Он распространяется преимущественно в Волынской области, Одесской, Тернопольской, Буковине и в Киеве. Фото: Янош Немеш, УНИАН

В Украине 143 официально подтвержденных случая заражений штаммом коронавируса Delta.

После августа карантин продолжат, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Украинскому радио".

"Сейчас мы находимся в зеленой зоне. Это означает, что несмотря на рост ситуация контролируемая, людям предоставляется медпомощь. Карантин однозначно продлят, поскольку к нему привязаны многие процессы в государстве. Это работа штабов, специфические требования к пересечению границы, работа мероприятий общественного здоровья, центров контроля и профилактики болезней, рейтингование больниц", - сообщил Кузин.

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Он добавил, что если динамика заболевания будет ухудшаться, введут новые противоэпидемические ограничения.

"Мы сейчас используем меры адаптивного карантина, когда государство устанавливает определенные показатели. Отслеживаем их в областях. Если видим какие-то проблемы, сразу применяем ограничительные меры", - отметил чиновник.

За последние сутки в Украине выявили 1052 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 256 397 человек. Умерли 53 049 пациентов, из них 25 – за последние сутки. Выздоровели 2 188 815 человек, за последние сутки – 542.