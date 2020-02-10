Коронавирус подхватил еще один украинец

О первом случае заражения коронавирусом среди украинцев, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, стало известно 9 февраля. ФОТО: glavcom.ua

На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом заразился еще один украинец.

Сообщила об этом пресс-служба Центра гражданского здоровья Минздрава Украины.

"С 4 февраля Министерство поставило судно на карантин продолжительностью 14 дней и осуществляет лабораторные исследования для пассажиров и экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем. По состоянию на 10 февраля получены результаты исследований всех 439 образцов, что позволило выявить 135 человек, инфицированных вирусом 2019-nCoV. В частности, заболели двое граждан Украины", — говорится в сообщении.

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Заболевших украинцев госпитализировали в японскую больницу столичного региона. Там они минимум 14 дней пробудут в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением.

"Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии проводит второй раунд отбора образцов среди пассажиров и членов экипажа, кто тесно контактировал с нововыявленными заболевшими лицами и теми, у кого возникли характерные симптомы", — сообщают в Центре.

Круизный лайнер Diamond Princess находится на карантине в японском порту Йокагама. Украинцев на его борту 25 человек. Все они являются членами экипажа. У одного из них 9 февраля диагностировали коронавирус.