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суббота, 12 декабря 2020 09:09

Коронавирус не отпускает Украину: последняя статистика

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Коронавирус не отпускает Украину: последняя статистика
За сутки больше украинцев выздоровели от Covid-19, чем заразились. Фото: Reuters

За сутки 11 декабря в Украине зарегистрировали 12 811 новых случаев коронавирусной болезни. 243 человека умерли от осложнений Covid-19. 13 653 выздоровели.

Такая статистика сложилась при 61 571 тестировании в сутки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве - 1 696, Одесской области - 1 357, Запорожской - 807, Киевской - 785 и Львовской 721.

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Всего за время пандемии в Украине заболели 885 039 человек. Из них 494 001 выздоровели. 14 998 случаев стали фатальными.

По подсчетам ВОЗ, за последние 6 недель смертность от коронавируса в мире выросла на 60%. На 12 декабря количество выявленных заражений на Covid-19 достигло 71 млн случаев. 1,59 млн человек умерли.

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