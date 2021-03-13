Коронавирус набирает обороты: за сутки более 13 тыс. больных

 
Ексклюзивы
1/5
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 738
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 459
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2322
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1170
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 13779
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 252
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 333
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2277
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 1053
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1746
Фото
Все фото
14
5
3
3
2
&quot;С новым сердцем главное продержаться год&quot; - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 558
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2277
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 324
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 378
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 марта 2021
Просмотров: 279
Клопоти навколо собачого лайна
Її рука була жовта й прозора. Дотики напружували, проте я навчився не здригатися. Баба Настя всю зиму гладила мені чуба і примовляла: – От ...
суббота, 13 марта 2021 09:14

Коронавирус набирает обороты: за сутки более 13 тыс. больных

  Комментировать
Коронавирус набирает обороты: за сутки более 13 тыс. больных
В Украине в очередной раз скачок заболеваемости коронавирус. PMG.ua

13276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 13 марта. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.

Также за минувшие сутки: госпитализировали - 3967 человек; летальных случаев - 243; выздоровели - 4897 человек; осуществлено тестирований за сутки - 99 270.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 451 744 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 12 марта сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки больше всего случаев зарегистрированы в Киеве, Житомирской, Винницкой, Киевской, Львовской и Харьковской областях.


Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев - 1049 случаев;
Винницкая область - 933 случая;
Волынская область - 261 случай;
Днепропетровская область - 693 случая;
Донецкая область - 464 случая;
Житомирская область - 971 случай;
Закарпатская - 625 случаев;
Запорожская область - 345 случаев;
Ивано-Франковская область - 719 случаев;
Киевская область - 913 случаев;
Кировоградская область - 84 случая;
Луганская область - 91 случай;
Львовская область - 879 случаев;
Николаевская область - 378 случаев;
Одесская область - 767 случаев;
Полтавская область - 244 случая;
Ровенская область - 380 случаев;
Сумская область - 275 случаев;
Тернопольская область - 399 случаев;
Харьковская область - 837 случаев;
Херсонская область - 84 случая;
Хмельницкая область - 605 случаев;
Черкасская область - 313 случаев;
Черновицкая область - 625 случаев;
Черниговская область - 342 случая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Местная власть сама может усиливать карантин - Степанов

За минувшие сутки заболело 12 946 новых больных коронавирусом. Из них детей - 649, медработников - 450. В больницу попали 3843 человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус набирает обороты: за сутки более 13 тыс. больных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
марта

Первый украинский космонавт попал в космос

Самый глубокий в мире тоннель ввели в эксплуатацию

Открыли новую планету Солнечной системы

Самый массовый расстрел в истории страны

Республику включили в Третий Рейх

Папой впервые стал человек из Нового Света

Власть скрыла трагедию в Киеве

Самое читаемое
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 85829
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
5
 Просмотров: 17046
Гибель 7-летней Марии Борисовой: что известно о девочке и ее семье
Гибель 7-летней Марии Борисовой: что известно о девочке и ее семье
 Просмотров: 13842
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
 Просмотров: 13779
Убийство Марии Борисовой: кого подозревают местные
Убийство Марии Борисовой: кого подозревают местные Просмотров: 11440
Здоровье
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
14
 Просмотров: 738
Проверка на мужество: как мужчинам защититься от рака простаты
Проверка на мужество: как мужчинам защититься от рака простаты
 Просмотров: 63
Украина не успевает использовать закупленную вакцину до истечения срока годности
Украина не успевает использовать закупленную вакцину до истечения срока годности Просмотров: 783
Тотальный карантин: закрыли парки, школы и междугороднее сообщение
Тотальный карантин: закрыли парки, школы и междугороднее сообщение
 Просмотров: 2808
О какой болезни может свидетельствовать сильная перхоть
О какой болезни может свидетельствовать сильная перхоть
 Просмотров: 1314
Больше всего комментируют
5
В РФ не хватит мощностей, чтобы захватить Украину - министр
4
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
2
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
2
Мужчина угрожал Зеленскому в соцсетях. Суд вынес приговор
2
СБУ проверит всех причастных к Харьковским соглашениям. Среди них - Ахметов
Голосов: 618
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть