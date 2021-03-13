Коронавирус набирает обороты: за сутки более 13 тыс. больных

В Украине в очередной раз скачок заболеваемости коронавирус. PMG.ua

13276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 13 марта. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.

Также за минувшие сутки: госпитализировали - 3967 человек; летальных случаев - 243; выздоровели - 4897 человек; осуществлено тестирований за сутки - 99 270.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 451 744 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 12 марта сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки больше всего случаев зарегистрированы в Киеве, Житомирской, Винницкой, Киевской, Львовской и Харьковской областях.



Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев - 1049 случаев;

Винницкая область - 933 случая;

Волынская область - 261 случай;

Днепропетровская область - 693 случая;

Донецкая область - 464 случая;

Житомирская область - 971 случай;

Закарпатская - 625 случаев;

Запорожская область - 345 случаев;

Ивано-Франковская область - 719 случаев;

Киевская область - 913 случаев;

Кировоградская область - 84 случая;

Луганская область - 91 случай;

Львовская область - 879 случаев;

Николаевская область - 378 случаев;

Одесская область - 767 случаев;

Полтавская область - 244 случая;

Ровенская область - 380 случаев;

Сумская область - 275 случаев;

Тернопольская область - 399 случаев;

Харьковская область - 837 случаев;

Херсонская область - 84 случая;

Хмельницкая область - 605 случаев;

Черкасская область - 313 случаев;

Черновицкая область - 625 случаев;

Черниговская область - 342 случая.

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За минувшие сутки заболело 12 946 новых больных коронавирусом. Из них детей - 649, медработников - 450. В больницу попали 3843 человек.