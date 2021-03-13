Коронавирус набирает обороты: за сутки более 13 тыс. больных

13276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 13 марта. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.
Также за минувшие сутки: госпитализировали - 3967 человек; летальных случаев - 243; выздоровели - 4897 человек; осуществлено тестирований за сутки - 99 270.
Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 451 744 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 12 марта сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.
За последние сутки больше всего случаев зарегистрированы в Киеве, Житомирской, Винницкой, Киевской, Львовской и Харьковской областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев - 1049 случаев;
Винницкая область - 933 случая;
Волынская область - 261 случай;
Днепропетровская область - 693 случая;
Донецкая область - 464 случая;
Житомирская область - 971 случай;
Закарпатская - 625 случаев;
Запорожская область - 345 случаев;
Ивано-Франковская область - 719 случаев;
Киевская область - 913 случаев;
Кировоградская область - 84 случая;
Луганская область - 91 случай;
Львовская область - 879 случаев;
Николаевская область - 378 случаев;
Одесская область - 767 случаев;
Полтавская область - 244 случая;
Ровенская область - 380 случаев;
Сумская область - 275 случаев;
Тернопольская область - 399 случаев;
Харьковская область - 837 случаев;
Херсонская область - 84 случая;
Хмельницкая область - 605 случаев;
Черкасская область - 313 случаев;
Черновицкая область - 625 случаев;
Черниговская область - 342 случая.
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За минувшие сутки заболело 12 946 новых больных коронавирусом. Из них детей - 649, медработников - 450. В больницу попали 3843 человек.
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