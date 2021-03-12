В Украине новый скачок коронавируса. За сутки почти 13 тыс. больных

За последние сутки в Украине выявили 12 946 новых больных коронавирусом. Из них детей – 649, медработников – 450. В больницу попали 3843 человек.
В Киеве зафиксировали 896 заражений за сутки. В Житомирской области насчитали 1310 новых случаев инфицирования. Далее идут Винницкая - 940, Одесская - 704, Львовская - 704, Киевская - 697 - области.
Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 438 468 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 12 марта сообщает Минздрав.
Умерли 27 915 пациентов, из них 230 за последние сутки. Выздоровели - 1 214 876, за последние сутки 4630.
Количество заболеваний в областях за сутки:
город Киев - 896 случаев;
Винницкая область - 940 случаев;
Волынская область - 272 случая;
Днепропетровская область - 665 случаев;
Донецкая область - 499 случаев;
Житомирская область - 1 310 случаев;
Закарпатская - 568 случаев;
Запорожская область - 272 случая;
Ивано-Франковская область - 695 случаев;
Киевская область - 697 случаев;
Кировоградская область - 78 случаев;
Луганская область - 111 случаев;
Львовская область - 704 случая;
Николаевская область - 358 случаев;
Одесская область - 757 случаев;
Полтавская область - 304 случая;
Ровенская область - 269 случаев;
Сумская область - 431 случай;
Тернопольская область - 566 случаев;
Харьковская область - 688 случаев;
Херсонская область - 87 случаев;
Хмельницкая область - 491 случай;
Черкасская область - 338 случаев;
Черновицкая область - 658 случаев;
Черниговская область - 292 случая.
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