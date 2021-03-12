В Украине новый скачок коронавируса. За сутки почти 13 тыс. больных

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 438 468 украинцев. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 12 946 новых больных коронавирусом. Из них детей – 649, медработников – 450. В больницу попали 3843 человек.

В Киеве зафиксировали 896 заражений за сутки. В Житомирской области насчитали 1310 новых случаев инфицирования. Далее идут Винницкая - 940, Одесская - 704, Львовская - 704, Киевская - 697 - области.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 438 468 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 12 марта сообщает Минздрав.

Умерли 27 915 пациентов, из них 230 за последние сутки. Выздоровели - 1 214 876, за последние сутки 4630.

Количество заболеваний в областях за сутки:

город Киев - 896 случаев;

Винницкая область - 940 случаев;

Волынская область - 272 случая;

Днепропетровская область - 665 случаев;

Донецкая область - 499 случаев;

Житомирская область - 1 310 случаев;

Закарпатская - 568 случаев;

Запорожская область - 272 случая;

Ивано-Франковская область - 695 случаев;

Киевская область - 697 случаев;

Кировоградская область - 78 случаев;

Луганская область - 111 случаев;

Львовская область - 704 случая;

Николаевская область - 358 случаев;

Одесская область - 757 случаев;

Полтавская область - 304 случая;

Ровенская область - 269 случаев;

Сумская область - 431 случай;

Тернопольская область - 566 случаев;

Харьковская область - 688 случаев;

Херсонская область - 87 случаев;

Хмельницкая область - 491 случай;

Черкасская область - 338 случаев;

Черновицкая область - 658 случаев;

Черниговская область - 292 случая.

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