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четверг, 14 мая 2020 08:00

Коронавирус может остаться навсегда

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Коронавирус может остаться навсегда
"Остановить" вирус возможно и без вакцины Фото: pixabay

13 мая директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что предсказать, когда пандемию возьмем под контроль невозможно. Скорее всего COVID-19 будет одной из постоянных болезней человечества.

"Этот вирус может никогда не исчезнуть. Сейчас количество людей, зараженных новой коронавирусной инфекцией, относительно невелика. Без вакцины "формирование достаточного уровня иммунитета" к COVID-19 у людей может занять годы. Я думаю, что важно об этом сказать. Этот вирус может стать просто еще одним эндемичным вирусом", - сказал Райан, пишут ТСН.

Эксперт отметил, что бывало и раньше, что новые заболевания не исчезали. Например, в отношении ВИЧ разработали "эффективное лечение, которое позволяет людям жить с этой болезнью".

Если эффективная вакцина появится, нужно будет приложить значительные усилия, чтобы сделать ее доступной для массового использования.

Руководительница подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове добавила, что остановить вирус "можно и без медицинского вмешательства".

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"Траектория этой вспышки в наших руках. Мы видели, как некоторые страны берут вирус под контроль", - сказала Мария.

По состоянию на утро 14 мая от коронавируса в мире умерли 297 197 человек. Выздоровели 1 547 406.

Всего в мире 4 347 018 инфицированных, сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

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14
мая

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