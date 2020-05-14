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четверг, 14 мая 2020 07:23

Умерли почти 300 тыс. человек: обновленная статистика коронавируса в мире

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Умерли почти 300 тыс. человек: обновленная статистика коронавируса в мире
От коронавируса в мире умерли 297 197 человек. Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

По состоянию на утро 14 мая от коронавируса в мире умерли 297 197 человек. Выздоровели 1 547 406.

Всего в мире 4 347 018 инфицированных, сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

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Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 84 119 человек, Великобритании - 33 264, в Италии - 31 106, Испании - 27 104 и во Франции - 27 077. В Китае в целом - 4637, без изменений уже более двух недель.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 390 406), Россия (242 271), Великобритания (230 985), которая опередила Испанию (228 691), Италия (222 104), Бразилия (190 137), Франция (178 184 ), Германия (174 098) и Турция (143 114).

В Украине по последним данным от коронавируса умерли 439 человек. При этом выздоровели - 3716. В общем зафиксировано 16 425 подтвержденных случаев Covid-19.

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Дата
14
мая

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