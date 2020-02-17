Коронавирус: где и как в Украине будут проводить диагностику

На получение результатов теста нужно примерно 5-7 часов рабочего времени. Фото: Укрінформ

В Центре общественного здоровья Украины рассказали о новой тест-системе для диагностики китайского коронавируса.

Тест-система находится в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Для исследования образцы будут направляться именно сюда, сообщает Минздрав.

На получение результатов теста нужно примерно 5-7 часов рабочего времени от момента получения образца анализа лабораторией.

Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно, а диагностику будут осуществлять только в случаях, которые четко подпадают под критерии Всемирной организации здравоохранения как подозрительные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китайцы нашли первое лекарство от коронавируса

Тест-системы и реагенты рассчитаны примерно на 30 исследований, чего, по данным специалистов, "достаточно до момента получения очередных реагентов".

Подготовку пациента к диагностике должен обеспечить врач. Все медики получили наставления и рекомендации ВОЗ по ведению пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Также учреждения здравоохранения получили методические рекомендации по забору образцов и транспортировке в лабораторию.

Ранее ученые лаборатории в Киеве заявили, что разработали тест-системы для выявления коронавируса. По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано 69,2 тысячи лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус, из них 1669 - летальные.