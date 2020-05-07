Коронавирус добрался до Института рака

В Институте рака была больная пациентка с коронавирусом. Фото: Национальный институт рака в Facebook

У пациентки Национального института рака обнаружили коронавирус.

Узнали об инфекции, когда женщину госпитализировали для проведения операции, рассказал и. о. главного врача Национального института рака Богдан Борисюк, передают "Факти ICTV".

"Мы достаточно быстро среагировали. Пациентку перевели в 14-ю инфекционную больницу. К счастью, она находилась одна и в палате, и в реанимации. Это были выходные. Мы остановили все операции и быстро закрыли и реанимацию, и отделение, чтобы погасить вспышку инфекции", - рассказал Борисюк.

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Согласно информации, женщину с раком кишечника и метастазами в легких госпитализировали в Институт рака 27 апреля. Через два дня у нее начались проблемы с дыханием и ее решили проверить на коронавирус.

По словам Борисюка, для проведения тщательной дезинфекции в отделении нужно выписать всех пациентов.

"Мы должны выписать последнего пациента, затем 3-4 дня проводить дезинфекцию, санитарные работы, отследить и обследовать всех контактных лиц, и только потом сможем снова заполнять отделения, но не раньше, чем через неделю", - сообщил он.

Тесты на коронавирус в Институте рака сейчас проводят и для медработников, и для пациентов. Положительный результат обнаружили у одного из врачей того же отделения, где находилась пациентка с Covid-19. По словам главы института, сейчас она дома, хотя и без симптомов.

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