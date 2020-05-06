В Черновицкой области коронавирусом заразились 330 медработников

На Буковине 330 зараженных медиков. Фото: facebook/cvODA

В Черновицкой области от коронавируса умерли 4 врача.

"Все умершие - это младший медицинский персонал. Трое из них не являются контактными лицами, то есть они заразились не на рабочем месте. Еще по одному умершему медработнику проводится эпидемиологическое расследование", - сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

Всего на Буковине заразились 330 медицинских работников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Буковине зафиксировали больше случаев выздоровления, чем инфицирования

В черновицких больницах закончились места для больных коронавирусом. Такая ситуация для города стала беспрецедентной.