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четверг, 24 июня 2021 08:04

Коронавирус "Дельта": назвали новые симптомы инфицирования индийским штаммом

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Коронавирус &quot;Дельта&quot;: назвали новые симптомы инфицирования индийским штаммом
23 июня стало известно о первых случаях "индийского" штамма коронавируса в Украине. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В инфицированных коронавирусом штаммом "Дельта" появились новые симптомы, которых не было у других вариантов: головная боль, насморк, "першение" в горле, может быть также диарейный синдром.

Еще одной особенностью является то, что в начале заболевания у пациента с "индийским" штаммом может не быть поднятия температуры тела, как это свойственно для ОРВИ. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения, эпидемиолог, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого Наталия Виноград.

"Нужно очень внимательно относиться к любым отклонениям в состоянии здоровья, оставаться дома и сообщить семейному врачу, который поможет разобраться в ситуации. Но не медлить с обращением за медицинской помощью. Вовремя назначенная терапия дает гораздо лучший прогноз", - говорит Виноград, передает УНИАН.

Добавила, что Украина однозначно будет иметь проблемы со штаммом "Дельта.

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"92 страны уже подтвердили циркуляцию "Дельты". Очевидно, что ежедневно будет увеличиваться это количество, потому что мы не можем быть отделены. Летом гораздо больше будет рисков, поскольку миграционные процессы растут: люди стали больше перемещаться и начали образовываться новые варианты, которые потенциально пойдут дальше в мутациях, - это "московская", "непальская", "вьетнамская" мутации, о них все говорят. Если реально смотреть, что кроме "Дельты", есть уже "Дельта плюс", и кто знает, в какой способ дальше пойдет эволюция этого вируса", - заявила она.

Также Виноград рассказала, что нужно сделать, чтобы защититься от этого штамма - прививка, маски, дистанция, избегать пребывания в группах людей, поскольку очень быстро и очень агрессивно увеличивается количество вируса в организме. И человек, пришедший в какое-то определенный заведение еще здоровым, за короткое время может начать выделять возбудитель, еще не имея клинических проявлений.

Кроме того, эксперт ВОЗ отметила, что люди, которые переболели или которые вакцинированы, в случае инфицирования штаммом "Дельта" будут иметь более легкое клиническое течение и меньше будет летальных случаев.

23 июня стало известно о первых случаях "индийского" штамма в Украине. По данным Public Health England, штамм коронавируса "Дельта" в 1,6 раза более агрессивен, чем другие, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации в 1,5 раза чаще - к реанимации. В украинских лабораториях еще нет технических возможностей выявлять "индийский" штамм.

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Дата
24
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