Корь снова наступает: в течение недели заболели почти 70 человек

За два года в Украине от кори умер 41 человек. Фото: УНИАН

В Украине в период с 4 по 9 октября корью заболели 68 человек.

Среди них - 28 взрослых и 40 детей, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Херсонской, Винницкой и Черновицкой областях.

Всего с лета 2017 года на корью заболели более 115 000 человек, 41 из которых умерла.

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Напомним, в Украине изменились правила вакцинации взрослых от кори, и теперь нет ограничений по возрасту и профессиональной принадлежности. Получить прививку, которая является единственной надежной защитой от кори, можно бесплатно в государственной или частной амбулатории.