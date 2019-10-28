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вторник, 29 октября 2019 03:28

Кому нельзя делать прививки от дифтерии

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Кому нельзя делать прививки от дифтерии
Дифтерия передается воздушно-капельным путем. Фото: из открытых источников

Противопоказаний к прививкам очень мало. Вакцинироваться от дифтерии нужно почти всем и не забывать о ревакцинации каждые 10 лет. об этом пишет "24 здоровье".

По мировым стандартам к противопоказаний не относят легкие простуды с температурой до 38,5°C. Также вакцинацию не делают, если есть высокий риск серьезной реакции, и при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется.

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Когда нельзя вакцинироваться от дифтерии?

♦ Острое заболевание, сопровождающееся температурой, выше 38,5°C.

♦ Серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины известна аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, на желатин, неомицин, куриный белок и т.д.).

♦ Заболевания и состояния организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться (например, в условиях химиетерапии у онкологических больных, при употреблении больших доз стероидных гормонов, при употреблении лекарств, подавляющих иммунитет, при СПИДе).

♦ Проведение иммуносупрессивной терапии

♦ Органические прогрессирующие заболевания нервной системы, эпилепсия, эпилептический синдром с судорогами не реже чем 2 раза в месяц.

35-летняя женщина стала второй, кто заболел дифтерией в Киеве. Первым оказался 9-летний школьник. Прививки против болезни у мальчика не было. Контактировал с 45 людьми. Из них 36 — дети.

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