Кому лучше не есть хурму

Хурма может быть полезной не для всех людей. К такому выводу пришли ученые. Диабетикам нужно употреблять ее очень осторожно, ведь хурма достаточно сладкая.

Рекомендуется употреблять не более одного плода в день, так как в больших количествах хурма может вызвать сильный выброс инсулина в кровь. Также категорически нельзя употреблять хурму тем, у кого есть камни в почках. Этот фрукт обладает мочегонным свойством, сообщает "Страна здоровья".

Отказаться от хурмы стоит и людям с нездоровой поджелудочной железой. При этом хурма содержит много витаминов и микроэлементов, которые укрепляют иммунитет в сезон вирусных заболеваний.

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Содержит комплекс витаминов А, С и В, богатая йодом и железом, а это необходимый продукт для людей, страдающих анемией. Диетологи ценят хурму за низкое содержание кислот - ее могут включать в свой рацион люди с язвенной болезнью и расстройствами желудочно-кишечного тракта.

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