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среда, 17 марта 2021 14:20

Количество смертей от Covid-19 приблизилось к пику. Есть 3 пути, чтобы помочь ситуации - эксперт

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По эпидемической ситуации в Украине хороших новостей нет. Ежедневная инфографика Министерства здравоохранения с количеством новых случаев ни о чем не говорит. Должны обратить внимание на новые госпитализации и показатель летальных случаев. Ежедневное количество умерших приближается к тому, которое была в декабре и будет расти. Это означает, что "адаптивный" подход не сработает, потому что распространение началось по всей стране. Единственный выход увеличить количество мест в больницах и ввести карантин.

Об этом в Facebook написал экс-работник Минздрава Павел Ковтонюк.

Автор: Павло Ковтонюк/facebook
  "Госпитализация растут в течение месяца. В последние две недели они превышают пиковые значения декабря прошлого года. Это означает, что" адаптивный "подход не сработает, потому что распространение началось по всей стране", - говорит Павел Ковтонюк.
"Госпитализация растут в течение месяца. В последние две недели они превышают пиковые значения декабря прошлого года. Это означает, что" адаптивный "подход не сработает, потому что распространение началось по всей стране", - говорит Павел Ковтонюк.

"На инфографику с цифрами новых случаев, выздоровлений и тестов можно не обращать внимания. Ни одна из этих цифр ничего ценного не покажет. Так было бы, если бы тестов проводили раз в 4-5 больше. Рост новых случаев давал бы нам сигнал, что именно в эти дни начинается новая вспышка. Главный показатель для нас - новые госпитализации", - сказал Ковтонюк.

По его словам данные, относительно госпитализации начинают расти за 7-10 дней после того, как становится больше новых случаев. За этой цифрой следует проследить неделю и сравнить с цифрой выписанных из больниц.

"Если госпитализации растут быстрее выписанных, и это будет продолжаться в течение недели - началось. Причем это вспышка, которая уже разгорелась 7-10 дней назад. Поэтому, когда вы ее заметите, в новостях уже будет информация, что больницы начинают переполняться", - рассказал экс-работник Минздрава.

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Не меньшее внимание стоит обратить на показатель летальных случаев. Он начинает расти через 7-10 дней после того, как стартовал рост госпитализаций. То есть через 14-20 дней после того, как действительно началась вспышка.

"Если в течение недели замечаете, что эта цифра растет и является значительной - это уже торба. Горит. Госпитализации растут в течение месяца. В последние 2 недели они превышают пиковые значения декабря прошлого года. Растут одновременно во многих областях. Это означает, что "адаптивный" подход не сработает, потому что распространение началось по всей стране. Начала расти смертность. Ежедневное количество летальных случаев приближается к тому, которое было в декабре. На следующей неделе оно его превысит и будет расти дальше", - говорит Ковтонюк.

По его словам, есть 3 пути, чтобы предотвратить быстрое распространение коронавирусной болезни.

"Хотя нет, 1-го уже нет. Это широкое выявление и ранняя реакция на рост случаев. Эту возможность мы потеряли. 2-й - делать то, что правительство делало во время осени и зимы прошлого года. Давать болеть и увеличивать количество коек. Ограничение вводить в отдельных областях, где все плохо. Так правительство делает и сейчас. Но плохо становится во все большем количестве областей, и это происходит быстро. 3-й - национальные ограничения, локдаун. С локдаунами правило таково: если уже решил его вводить, то это делать надо быстро и без половинчатых вариантов. Чем быстрее и решительнее - тем на более короткое время он следует, и тем лучше результат. Поэтому правительству сейчас следует не оттягивать неизбежное, а принять решение. Альтернативное - это же решение, только потом, и с большими потерями", - подчеркнул экс-работник Минздрава.

Локдаун в Украине введут в том случае, если красный уровень будет в большинстве областей - Шмыгаль.

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