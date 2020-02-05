Количество погибших от коронавируса растет

Количество погибших от коронавируса увеличилось до пяти сотен. Изображение: РБК-Украина

За последние сутки от китайского коронавируса погибли 65 человек. Общее количество погибших увеличилось до 490 человек.

5 февраля в Китае количество инфицированных коронавирусом 2019-nCov составляет 24 324 человека, сообщает Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

В больницах находятся 185 000 человек с подозрением на болезнь.

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По данным ВОЗ на 4 февраля, в Китае подтвержден 20 471 случай заражения 2019-nCov. Подозрения на коронавирус обнаружены у еще 23 214 человек. В тяжелом состоянии - 2788 пациентов. Всего от заболевания умерли 425 человек, в основном пожилых людей с наличием одного или двух хронических заболеваний. При этом более 680 человек выздоровели.

Всемирная организация охраны здоровья отказалась признать начало пандемии, вызванной коронавирусом.