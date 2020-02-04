ВОЗ не признали пандемией распространение коронавируса

Фото: twitter.com ChuBailiang

Всемирная организация охраны здоровья отказалась признать начало пандемии коронавируса.

Глава подразделения с пандемическим и эпидемических болезней ВОЗ Сильвия Бриан заявила, что распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии, передает РБК-Украина.

Она отметила, что вспышка представляет собой не пандемию, а "эпидемию с множественными очагами".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кого чаще всего убивает коронавирус

"Пока у нас не пандемия. Мы находимся на стадии эпидемии коронавируса с множественными очагами и пытаемся погасить каждый из них", - заявила Бриан в Тwitter.

По данным на 4 февраля, подтверждены 20 637 случаев болезни и 427 смерти от коронавируса 2019-nCoV. Из них на территории материкового Китая 20 448 случаев, 425 смертей. За пределами страны - 190 подтвержденных больных в более чем 25 странах и 2 летальных исхода.