 
Ексклюзивы
1/5
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 99
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 432
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 4968
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 225
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2061
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Фото
Все фото
5
4
15
4
3
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Посольство ОАЭ помогло Киеву экспресс-тестами на Covid-19
Посольство ОАЭ помогло Киеву экспресс-тестами на Covid-19
Интерактивная скульптура в центре Киева призывает заботиться о легких
Интерактивная скульптура в центре Киева призывает заботиться о легких
Видео
Все видео
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Цифры не радуют: обновили статистику по коронавирусу в Украине
Цифры не радуют: обновили статистику по коронавирусу в Украине
Коронавирус в сутки убил 221 украинца: какова ситуация в регионах
Коронавирус в сутки убил 221 украинца: какова ситуация в регионах
В Украине резко снизилась статистика по коронавирусу
В Украине резко снизилась статистика по коронавирусу
В облсовете заявили, что нардеп болен Covid-19 и выгнали его
В облсовете заявили, что нардеп болен Covid-19 и выгнали его
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 432
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 207
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 459
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 4968
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 декабря 2020
4 Просмотров: 594
Експеримент
Подруга навчається на психолога. Для дипломної затіяла експеримент. У групах Viber публікує вигадане оголошення: "На вулиці Польовій знайдено ...
четверг, 03 декабря 2020 14:05

Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт

  Комментировать
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
В Украине правительство планирует ввести жесткий карантин на новогодние праздники. Фото: Gustavo Fring: Pexels

Введение жестких ограничений - единственная практика, которая применяется во всем мире, чтобы уменьшить количество контактов между людьми. Даже вакцинация не позволит избежать этих непопулярных, административных решений.

Об этом Gazeta.ua рассказал Владимир Курпита, екс-глава Центра общественного здоровья Украины.

В Украине правительство планирует ввести жесткий карантин. Окончательного решения еще не приняли, обсуждают даты с 23 декабря по 17 января.

"За три недели жестких мер снизится количества новых случаев. Но эти волны-подъемы будут возвращаться за 4-5 недель. В обществе не сформирован спрос на безопасность и на соблюдение рекомендованных норм", - сказал Курпита.

Другой схемы, кроме карантина нет, считает эксперт. Периодическое усиление и ослабление разгрузит систему здравоохранения. Это касается и лабораторий, первинки. Люди истощаются. Если будут работать в таком режиме в течение года, то поменяют работу и эти заведения останутся без специалистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома

"Даже если пандемия закончится, то система здравоохранения будет сталкиваться в ближайшие 2-3 года с последствиями после коронавируса. Потому что после выздоровления через 3-6 недель растет количество серьезных осложнений сердечно-сосудистой системы и легких. Кабмин не согласовал увеличение расходов на систему здравоохранения. Думаю, что у нас все будет достаточно критически и плохо. Мы еще будем вспоминать времена ковида, как один из благополучных периодов ", - добавил Курпита.

По итогам заседания Кабмина 2 декабря Денис Шмыгаль сообщил, что мэры городов и главы ОГА поддерживают введение дополнительных ограничений во время новогодних мероприятий.

Усиление карантина в Украине не поможет справиться с пандемией. Преодолеть Covid-19 можно исключительно после выработки коллективного иммунитета. Для этого большинство граждан должны переболеть.

Автор: Влада Москвитис
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

Уникальную операцию на сердце проводили в течение ночи

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 54039
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 18216
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 15336
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 12951
Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний
Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний
 Просмотров: 10521
Здоровье
Мобильное приложение дает доступ ко всем медицинским услугам онлайн
Мобильное приложение дает доступ ко всем медицинским услугам онлайн Просмотров: 81
Врач рассказал, кому не понадобится вакцинироваться от коронавируса
Врач рассказал, кому не понадобится вакцинироваться от коронавируса Просмотров: 585
Уникальную операцию на сердце проводили в течение ночи
Уникальную операцию на сердце проводили в течение ночи
 Просмотров: 90
Стало известно, сколько убил Covid-19 киевлян за последние сутки
Стало известно, сколько убил Covid-19 киевлян за последние сутки Просмотров: 162
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
5
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
5
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
4
Експеримент
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
3
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
2
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
Голосов: 292
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть