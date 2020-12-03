Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт

В Украине правительство планирует ввести жесткий карантин на новогодние праздники. Фото: Gustavo Fring: Pexels

Введение жестких ограничений - единственная практика, которая применяется во всем мире, чтобы уменьшить количество контактов между людьми. Даже вакцинация не позволит избежать этих непопулярных, административных решений.

Об этом Gazeta.ua рассказал Владимир Курпита, екс-глава Центра общественного здоровья Украины.

В Украине правительство планирует ввести жесткий карантин. Окончательного решения еще не приняли, обсуждают даты с 23 декабря по 17 января.

"За три недели жестких мер снизится количества новых случаев. Но эти волны-подъемы будут возвращаться за 4-5 недель. В обществе не сформирован спрос на безопасность и на соблюдение рекомендованных норм", - сказал Курпита.

Другой схемы, кроме карантина нет, считает эксперт. Периодическое усиление и ослабление разгрузит систему здравоохранения. Это касается и лабораторий, первинки. Люди истощаются. Если будут работать в таком режиме в течение года, то поменяют работу и эти заведения останутся без специалистов.

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"Даже если пандемия закончится, то система здравоохранения будет сталкиваться в ближайшие 2-3 года с последствиями после коронавируса. Потому что после выздоровления через 3-6 недель растет количество серьезных осложнений сердечно-сосудистой системы и легких. Кабмин не согласовал увеличение расходов на систему здравоохранения. Думаю, что у нас все будет достаточно критически и плохо. Мы еще будем вспоминать времена ковида, как один из благополучных периодов ", - добавил Курпита.

По итогам заседания Кабмина 2 декабря Денис Шмыгаль сообщил, что мэры городов и главы ОГА поддерживают введение дополнительных ограничений во время новогодних мероприятий.

Усиление карантина в Украине не поможет справиться с пандемией. Преодолеть Covid-19 можно исключительно после выработки коллективного иммунитета. Для этого большинство граждан должны переболеть.