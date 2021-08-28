Количество больных растет: свежая статистика Covid-19

За сутки зафиксировали 2082 новых подтвержденных случаев коронавируса. Фото: "УНИАН".

За последние сутки, 27 августа в Украине зафиксировали 2082 новых подтвержденных случаев Covid-19.

Среди них 108 детей и 35 медработников, предает Минздрав.

Наибольшее количество больных зарегистрировали Киеве (266), Львовской (189), Харьковской (187) и в Донецкой областях (157).

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 282 285 человек. Умерли 53 686 пациентов, из них 54 - за последние сутки. Выздоровели 2 205 707 человека, за последние сутки - 1025.

В лаборатории сделали 58 135 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР - 27 605, ИФА - 8 272. Также сделали 22 258 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11 931 126 млн ПЦР-тестирования и 8 802 596 прививок от начала кампании вакцинации.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 266 случаев;

Винницкая область - 40 случаев;

Волынская область - 21 случай;

Днепропетровская область - 130 случаев;

Донецкая область - 157 случаев;

Житомирская область - 51 случай;

Закарпатская область - 11 случаев;

Запорожская область - 84 случая;

Ивано-Франковская область - 60 случаев;

Киевская область - 68 случаев;

Кировоградская область - 22 случая;

Луганская область - 65 случаев;

Львовская область - 189 случаев;

Николаевская область - 39 случаев;

Одесская область - 155 случаев;

Полтавская область - 38 случаев;

Ровенская область - 41 случай;

Сумская область - 47 случаев;

Тернопольская область - 87 случаев;

Харьковская область - 187 случаев;

Херсонская область - 63 случаев;

Хмельницкая область - 40 случаев;

Черкасская область - 56 случаев;

Черновицкая область - 121 случай;

Черниговская область - 84 случаев.

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26 августа в Украине обнаружили 2032 новых больных коронавирусом. Из них детей - 127, медработников - 46. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировалы в Киеве (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.