Количество больных Covid-19 стремительно возросло: какова ситуация в регионах

За последние сутки в Украине обнаружили 6 754 новых больных коронавирусом. Из них детей - 625, медработников - 125.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), Львовской (449), Одесской (442) областях и Киеве (456), сообщает Минздрав.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 362 559 человек. Умер 55 161 пациент, из них 105 - за последние сутки. Выздоровели 2 235 668 человека, за последние сутки - 2095 человек.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 456 случаев;

Винницкая область - 100 случаев;

Волынская область - 137 случаев;

Днепропетровская область - 556 случаев;

Донецкая область - 460 случаев;

Житомирская область - 179 случаев;

Закарпатская область - 49 случаев;

Запорожская область - 305 случаев;

Ивано-Франковская область - 192 случая;

Киевская область - 219 случаев;

Кировоградская область - 45 случаев;

Луганская область - 295 случаев;

Львовская область - 449 случаев;

Николаевская область - 150 случаев;

Одесская область - 442 случая;

Полтавская область - 134 случая;

Ровенская область - 248 случаев;

Сумская область - 207 случаев;

Тернопольская область - 145 случаев;

Харьковская область - 774 случая;

Херсонская область - 302 случая;

Хмельницкая область - 345 случаев;

Черкасская область - 234 случая;

Черновицкая область - 298 случаев;

Черниговская область - 33 случая.

С четверга, 23 сентября, на всей территории Украины установят желтый уровень эпидемической опасности. Такое решение сегодня приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Поэтому ограничат количество посетителей в общественных заведениях и гостей на массовых мероприятиях. Ограничения не будут применять, если все участники или посетители и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь хотя бы одну прививку или действующий (72 ч.) результат ПЦР - или экспресс-тестирование.