Количество больных Covid-19 стремительно возросло: какова ситуация в регионах

 
Ексклюзивы
1/5
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 333
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 387
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Просмотров: 756
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Просмотров: 675
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 594
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1341
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1656
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29628
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1764
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3699
Фото
Все фото
0
3
9
24
14
Медики назвали полезный продукт для завтрака
Медики назвали полезный продукт для завтрака
В торговых центрах столицы заработают пункты вакцинации: когда и что будут колоть
В торговых центрах столицы заработают пункты вакцинации: когда и что будут колоть
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
&quot;Здесь вакцинируют по-человечески&quot; - как в Черкассах прививают от Covid-19
"Здесь вакцинируют по-человечески" - как в Черкассах прививают от Covid-19
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
Видео
Все видео
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 594
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2538
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1179
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 765
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1656
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 сентября 2021
Просмотров: 531
Точка дотику з Москвою
– Я в Москві, – пише подруга. До війни вийшла заміж за росіянина й залишилася жити в одному з великих міст. Вперше вибралась у ...
среда, 22 сентября 2021 08:40

Количество больных Covid-19 стремительно возросло: какова ситуация в регионах

  Комментировать
Количество больных Covid-19 стремительно возросло: какова ситуация в регионах
За последние сутки в Украине обнаружили 6754 новых больных Covid-19. Фото: unsplash.com

За последние сутки в Украине обнаружили 6 754 новых больных коронавирусом. Из них детей - 625, медработников - 125.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), Львовской (449), Одесской (442) областях и Киеве (456), сообщает Минздрав.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 362 559 человек. Умер 55 161 пациент, из них 105 - за последние сутки. Выздоровели 2 235 668 человека, за последние сутки - 2095 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получила инновационные ковид-лекарства

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 456 случаев;

Винницкая область - 100 случаев;

Волынская область - 137 случаев;

Днепропетровская область - 556 случаев;

Донецкая область - 460 случаев;

Житомирская область - 179 случаев;

Закарпатская область - 49 случаев;

Запорожская область - 305 случаев;

Ивано-Франковская область - 192 случая;

Киевская область - 219 случаев;

Кировоградская область - 45 случаев;

Луганская область - 295 случаев;

Львовская область - 449 случаев;

Николаевская область - 150 случаев;

Одесская область - 442 случая;

Полтавская область - 134 случая;

Ровенская область - 248 случаев;

Сумская область - 207 случаев;

Тернопольская область - 145 случаев;

Харьковская область - 774 случая;

Херсонская область - 302 случая;

Хмельницкая область - 345 случаев;

Черкасская область - 234 случая;

Черновицкая область - 298 случаев;

Черниговская область - 33 случая.

С четверга, 23 сентября, на всей территории Украины установят желтый уровень эпидемической опасности. Такое решение сегодня приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Поэтому ограничат количество посетителей в общественных заведениях и гостей на массовых мероприятиях. Ограничения не будут применять, если все участники или посетители и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь хотя бы одну прививку или действующий (72 ч.) результат ПЦР - или экспресс-тестирование.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Количество больных Covid-19 стремительно возросло: какова ситуация в регионах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
сентября

Из чего состоит качественный белый шоколад

На ведьм охотились все село

Самое читаемое
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
15
 Просмотров: 8964
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
17
 1 Просмотров: 8748
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
 Просмотров: 5706
&quot;Маленький член&quot;, рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
"Маленький член", рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
5
 Просмотров: 5697
Снималась обнаженной и вышла замуж в 16 лет: самые интересные факты из жизни именинницы Софи Лорен
Снималась обнаженной и вышла замуж в 16 лет: самые интересные факты из жизни именинницы Софи Лорен
5
 Просмотров: 5553
Здоровье
Украина входит в желтую зону карантина
Украина входит в желтую зону карантина Просмотров: 558
Индия возобновляет экспорт Covid-вакцин
Индия возобновляет экспорт Covid-вакцин Просмотров: 72
Забывчивость и дезориентация: какие симптомы указывают на болезнь Альцгеймера
Забывчивость и дезориентация: какие симптомы указывают на болезнь Альцгеймера
 Просмотров: 369
Усиление карантина в Киеве: Кличко сделал заявление
Усиление карантина в Киеве: Кличко сделал заявление Просмотров: 423
Коронавирус в Украине: количество смертей за сутки увеличилось втрое
Коронавирус в Украине: количество смертей за сутки увеличилось втрое Просмотров: 1017
Больше всего комментируют
5
Россия убила Литвиненко и должна выплатить его вдове € 100 тыс. - ЕСПЧ
3
"Слуга" сказал, кого из министров не прогонят
3
В Раде предлагают не признавать выборы в российскую Думу
3
Россия может в любое время начать боевые действия на юге Украины - командующий ВСУ
3
Офис президента: Арестович лечит украинцев
Голосов: 56
Голосование 25 сентября Джошуа - Усик. Кто победит?
  • 1) Джошуа
  • 2) Усик
  • 3) ничья
Просмотреть