Количество больных Covid-19 стремительно возросло: какова ситуация в регионах

За последние сутки в Украине обнаружили 6 754 новых больных коронавирусом. Из них детей - 625, медработников - 125.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), Львовской (449), Одесской (442) областях и Киеве (456), сообщает Минздрав.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 362 559 человек. Умер 55 161 пациент, из них 105 - за последние сутки. Выздоровели 2 235 668 человека, за последние сутки - 2095 человек.
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Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 456 случаев;
Винницкая область - 100 случаев;
Волынская область - 137 случаев;
Днепропетровская область - 556 случаев;
Донецкая область - 460 случаев;
Житомирская область - 179 случаев;
Закарпатская область - 49 случаев;
Запорожская область - 305 случаев;
Ивано-Франковская область - 192 случая;
Киевская область - 219 случаев;
Кировоградская область - 45 случаев;
Луганская область - 295 случаев;
Львовская область - 449 случаев;
Николаевская область - 150 случаев;
Одесская область - 442 случая;
Полтавская область - 134 случая;
Ровенская область - 248 случаев;
Сумская область - 207 случаев;
Тернопольская область - 145 случаев;
Харьковская область - 774 случая;
Херсонская область - 302 случая;
Хмельницкая область - 345 случаев;
Черкасская область - 234 случая;
Черновицкая область - 298 случаев;
Черниговская область - 33 случая.
С четверга, 23 сентября, на всей территории Украины установят желтый уровень эпидемической опасности. Такое решение сегодня приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Поэтому ограничат количество посетителей в общественных заведениях и гостей на массовых мероприятиях. Ограничения не будут применять, если все участники или посетители и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь хотя бы одну прививку или действующий (72 ч.) результат ПЦР - или экспресс-тестирование.
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